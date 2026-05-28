美公布非半導體232優惠與歐盟日韓一致 鄭麗君：有助產業競爭力

台美投資MOU中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施從今年5月1日起生效。（記者劉信德攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國政府於美東時間昨（27）日預告聯邦公報內容，台美投資MOU中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施，從今年5月1日起生效。行政院副院長鄭麗君今（28）日召開記者會指出，台灣取得的優惠與歐盟與日韓一致，相信新稅率生效後，有助相關產業提升海外競爭力並擴大在美布局。

鄭麗君指出，美方在台灣時間昨晚預告，台美一月所簽署的MOU中所載明，非半導體232關稅自 5月1日起生效，相關產品範圍包括汽車零組件、原木、木材及木製衍生品，稅率降為15%不疊加；航空器零組件、鋼鋁銅衍生品也豁免232關稅，之後美方將正式發布聯邦公報。

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在跨國比較方面，鄭麗君指出，汽車零組稅率降到15%與歐盟、日韓齊平，而競爭對手中國仍然維持51.71高稅率，墨西哥則因美墨加協定未被課232關稅；台灣汽車零組件總產值是2726億元，對美出口金額是1079億元，產業受僱人數7.1萬人，相信優惠對提升企業輸美競爭力有助益。

木材（木製傢俱、櫥櫃、浴櫃）部分，鄭麗君表示，平均稅率降為15%，與歐盟、日韓齊平，競爭國越南仍是25%、中國則是50%；木材相關產業去年產值約為概新台幣210億元，對美出口金額是將近6000萬美元，美國占我國木製家具總出口逾7成，相信稅率下降有所幫助。

至於航空器零組件當中的鋼、鋁、銅，鄭麗君說，如今三個項目都已全部豁免232關稅，降回MFN1.12％，與其他國家大致相同，去年出口金額約5.5億美元，其中對美出口約3.3億美元，占該類產品出口比重約6成，美國也是我國主要外銷市場之一，調降稅率對我國競爭力有幫助。

對於外界高度關注的半導體及其衍生品232關稅，鄭麗君說，目前美方尚未提出清單，但行政院持續透過G2G（政府對政府）機制和美方預先協商，赴美投資的企業依照MOU可取得免稅配額，美方也承諾台企業可提出設廠所需設備和零組件，可受豁免。雖然清單還沒出來，但台廠已在投資，行政院會持續協商相關優惠待遇，期待美方先認定優惠待遇及免稅配額，之後再提出關稅內容。

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