美車輸台何時零關稅？鄭麗君曝時間點

外界關心美車進口零關稅何時實施？行政院副院長鄧麗表示，在美國301調查7月底出爐後，台美對等貿易協定（ART）確認取得優惠待遇後，ART會連同 MOU送國會審查，配合相關修法後再予以生效。（記者劉信德攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣汽車零組件輸美稅率從26.71％ 降到15％，對於美車進口零關稅何時實施？行政院副院長鄧麗君今（28）日召開記者會表示，在美國301調查7月底出爐後，台美對等貿易協定（ART）確認取得優惠待遇後，ART會連同 MOU送國會審查，汽車零關稅進口須在 ART生效後，配合相關修法後再予以生效。

鄭麗君說，美國對我汽車零組件關稅先行生效，是因為 MOU 載明對等關稅15%不疊加MFN以及半導體232關稅。而現在半導體關稅還沒有出來，15% 不疊加跟ART是連動的。

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鄭麗君指出，ART因為2 月美國高院判決原來關稅法律基礎失效，所以美方先以 122 條款課徵10%加MFN，約150 天，並在這期間啟動301調查，若以150天來估算，大家預測301 調查出爐時間點是7月底。

鄭麗君強調，此一期程掌握在美方，原則上我們是朝著這樣的時程努力，希望在過程中做好301的因應，持續與美方溝通，以爭取與鞏固原來取得的15%不疊加，在貿易逆差國中最低的優惠待遇，及原來豁免品項繼續維持豁免。

鄭麗君說，ART 與MOU送立法院相關時程，受301調查影響。在301調查出爐後，ART能確認我們取得優惠待遇後，行政院會把ART連同MOU送國會，屆時才會併送出我方降稅品項相關修法，汽車零關稅可能必須在ART生效後，配合相關修法後再予以生效。

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