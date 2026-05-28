川習會後區域局勢受矚 美退役上將肯定台灣擴大軍備

台美國防產業論壇今（28）日登場。左起為前美國陸軍太平洋司令部司令Charles Flynn、外貿協會董事長黃志芳、美台商業協會長韓儒伯。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美國防產業論壇今（28）日登場，由美台商業協會、外貿協會共同主辦，持續聚焦臺美國防供應鏈轉型與技術研發，今年由前美國陸軍太平洋司令部司令Charles Flynn率41位團員來台，創下歷年最大規模。近期川習會、與川普對台軍售談話引發台美合作前景疑慮。Flynn直言，未感受到企業界對台美合作有疑慮，反而因地緣政治風險升高，「讓所有人更有急迫感」，他也高度肯定台灣近年持續擴大國防投資。

本屆論壇聚焦台美國防供應鏈轉型與技術合作，貿協董事長黃志芳提到，台美正從過去以軍售與採購為主的合作模式，轉為戰略產業夥伴關係。他強調，我國擁有深厚的半導體、資通訊與低軌衛星科技產業基礎，技術可快速轉化為國防應用，包括無人機、AI辨識、衛星通訊及半導體晶片等，台灣擅長製造與系統整合，美國則有最佳國防技術，雙方是「完美搭配（perfect match）」。

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近來受地緣政治局勢影響，各國對國防產業與供應鏈自主之重視日益提升，貿協於今年5月邀請30家來自烏克蘭、波蘭、捷克等業者來台，分享第一手烏克蘭重建需求的商機，其中包含烏克蘭前三大無人機業者，聚焦軍工無人機與ICT科技領域。

至於川習會月中剛落幕，而台灣軍購預算仍是外界焦點。Charles Flynn未直接評論台灣軍購預算議題，但他提到，賴政府近年在軍事訓練、投資、組織改革與新技術導入方面，都有重要進展，有助於保護台灣主權與領土安全，他更高度肯定，台灣大幅增加自身國防投資。

美國前總統川普近期對台軍售的談話，是否可能衝擊台美企業合作?Flynn表示，未感受到企業界有明顯疑慮，反而從參與企業數量快速成長，可看出台美合作與市場機會持續擴大，地緣政治的威脅，「讓所有人都更有急迫感」，特別是國防領域。

美台商業協會長韓儒伯則提到，美台之間共同開發、共同製造的夥伴關係，不僅是為台灣，也是為了美國和全球市場，且這次代表團從過去最初僅7人，已擴大至41人，他也沒見過與台灣接觸，有如此高的興趣。他認為，美國擁有世界頂尖國防技術，台灣則具備強大的ICT整合與製造能力，雙方是「強強聯盟」，未來不只服務台灣市場，也希望打造可切入全球供應鏈的國防產業體系。

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