藍營猛酸沈柏洋「生態系」 AI教父黃仁勳談話必有「生態系」

民進黨台北市長參選人沈伯洋，2週前談論首都城市願景時，拋出「生態系」概念，被藍營大肆嘲諷；輝達執行長黃仁勳今日在台灣總部預定地召開台灣員工大會，花了將近五十分鐘回答台灣員工各種問題，並闡述AI的重要性及未來發展，觀察黃仁勳每次談話，幾乎都會提到ecosystem（生態系）這個字。（記者羅沛德攝）

〔記者高嘉和／台北報導〕輝達執行長黃仁勳今日在台灣總部預定地召開台灣員工大會，共有1000名左右員工參與，黃仁勳暢談台灣總部設計理念，更花了將近五十分鐘回答台灣員工各種問題，並闡述AI的重要性及未來發展，觀察黃仁勳每次談話，幾乎都會提到ecosystem（生態系）這個字，今日他的談話也多次談到台灣AI生態系、全球產業生態系，「生態系」在全球科技產業中早就是慣用語，從國際到台灣的科技大老對外談話總會用到「生態系」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋，2週前談論首都城市願景時，拋出「生態系」概念，被藍營大肆嘲諷，認為生態系一詞就是「空話、廢話」，但看在產業人士眼中其實不然，科技業人士指出，全球科技產業從20多年PC時代就開始提出ecosystem，當時英特爾舉辦的論壇就有ecosystem這個關鍵字，因為PC需要硬體、軟體互相搭配，上下的串連就有如生態系，進入AI時代後，ecosystem出現頻率更高，幾乎每個大老闆談到AI就會提到ecosystem，因為AI需要更多上中下游供應鏈的搭配，牽涉到成千上百萬的公司，構築成AI產業生態系。

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黃仁勳今日指出，他很堅持公司必須「透明」，輝達之所以必須透明，是因為輝達是一家平台公司，光是輝達自己知道該怎麼做是不夠的，更重要的是整個生態系都必須知道該怎麼做。此外，台灣AI產業正在蓬勃發展，輝達每年在台灣投資已來到1000億美元，正朝1500億美元邁進，台灣真的是棒到令人不敢置信的生態系（incredible ecosystem）。

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