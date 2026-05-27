中製App如何驗風險？數發部公開檢測標準 15項風險一次看

在Android系統部分，高德地圖在15項風險項目中，被檢測出高達11項高風險項目。（截自簡報）

〔記者邱巧貞／台北報導〕中國導航App「高德地圖」近期在台灣引發資安爭議，數位發展部今（27）日召開記者會，公布中國製App資安檢測結果。

資通安全署（下稱資安署）署長蔡福隆表示，行政院早在4月底院會後記者會中，就已針對高德地圖可能涉及的資安風險進行說明，並由國家資通安全研究院針對相關App展開檢測。此次除高德地圖外，也同步檢測影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili，簡稱B站）」、「愛奇藝（iQIYI）」及聊天軟體「BIMOBIMO」等4款中國製行動應用程式（App）。

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資安署主任李昱緯指出，現代人日常生活中，廣泛使用通訊、影音、交友與購物等各式App，雖然帶來便利，但背後其實隱藏許多看不見的風險。他形容，這些風險就像冰山一樣，表面看似正常，但水面下可能存在大量隱藏問題，包括在使用者不知情情況下，讀取個人資料、手機裝置資訊、剪貼簿內容，甚至異常傳輸相關資訊。

因此，數發部進一步針對中國製App進行相關檢測。為了真實反映民眾可能面臨的資安威脅，這次採取客觀技術檢測方式，直接從Google Play與Apple App Store等官方平台下載民眾常用的中國製App進行測試。

本次檢測涵蓋「4大核心風險」與「15項檢測項目」，希望揭露相關資安風險，提醒民眾盡量避免使用高風險App。

在iOS系統部分，高德地圖同樣達到8項高風險項目，此外，不論是iOS或Android系統，這4款App都出現共同情況，就是會「將資料傳輸至中國境內伺服器」。（截自簡報）

首先是「讀取使用者操作行為」，也就是即時行為監測，共包含5項檢測內容，像是檢測App是否持續讀取使用者定位資訊、偷偷讀取剪貼簿與螢幕資訊，甚至在使用者不知情的情況下，啟用影音、攝影機與麥克風等權限。相關檢測項目包括：

1.持續讀取使用者的地理位置

2.讀取使用者的剪貼簿

3.讀取使用者的螢幕資訊

4.讀取使用者的影音或即時影像

5.讀取使用者的麥克風權限

第二大核心風險則是「讀取其他App中的資料」，也就是跨App資訊存取，共4項檢測內容。李昱緯舉例，這就像請水電師傅到家裡修水管，結果對方卻跑去翻私人抽屜，顯然不合理。相關檢測項目包括：

6. 讀取使用者的通訊錄

7. 讀取使用者的簡訊、通話紀錄或通知內容

8. 讀取使用者的行事曆或待辦事項

9. 讀取使用者的健康紀錄

第三大風險則是「讀取使用者裝置資訊」，共包括3項內容，會檢測App是否掃描裝置儲存空間、查看使用者慣用哪些應用程式，甚至讀取裝置識別碼。李昱緯指出，裝置識別碼就像手機獨一無二的「身分證字號」，一旦遭掌握，對方就可能透過不同軟體與網站，串聯使用者的上網紀錄，進一步拼湊出完整的隱私輪廓。相關檢測項目包括：

10. 讀取使用者的儲存空間（系統檔案及資料）

11. 讀取使用者的應用程式清單

12. 讀取使用者裝置的識別碼

第四項也是最關鍵的一環，則是「蒐集並分享使用者資料」，也就是資料傳輸及分享，共3項檢測內容，會檢測App是否在關閉狀態下仍持續對外傳輸資料、甚至將資料傳輸至中國境內伺服器。相關檢測項目包括：

13. 於關閉狀態下對外傳輸資料

14. 分享資料給其他已遭駭客利用之中繼站或伺服器

15. 將資料傳輸到中國境內伺服器

數發部強調，未來仍會持續針對國人常用、風險較高的App進行定期檢測，並透過新聞稿與記者會等方式，公布相關結果與風險資訊，提醒民眾提高警覺。

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