台積電員工分紅》魏哲家：今年會比去年多30％ 鼓勵員工拿分紅買自家股票

魏哲家表示，今年會比去年多30％，鼓勵員工拿分紅買自家股票。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）近期傳出員工分红比例調整，引發部分員工反彈，並揚言罷工、組工會等，董事長暨總裁特地取消出差行程，親自與員工溝通說明，他向員工表示，今年全年員工分紅金額會比去年多30%， 台積電員工分紅沒有天花板，他對公司未來非常有信心 ，並鼓勵員工買自家股票，要員工記住他今天講的，拿分紅買台積電股票，保證未來生活無虞。

根據台積電員工參加溝通會後，在網路分享，魏哲家表示，今年全年員工分紅金額會比去年多30%，但不保證來年分配狀況， 每年董事會根據營收重新利潤分配；創辦人張忠謀先前有要求員工分紅每年都要領比前一年多；他指出，台積電分紅沒有天花板。利潤重新分配是為了ESG、綠能投資、公益等花費增加。

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魏哲家也說，台積電暫無結構調整，台積電不擔心競爭者搶人 ，且公司不像其他公司看單位賺錢與否， 來決定該單位領得多寡，沒賺錢也是一份子。他對自家公司的未來非常有信心，還鼓勵員工買自家股票，他並要員工記住他今天講的話，鼓勵拿員工分紅買台積電股票，保證未來生活無虞。

台積電每年員工分紅是依前一年的盈餘配發，近期員工在社群媒體反彈的聲浪是分紅比例調降，凸顯公司及員工認知有別。魏哲家與員工溝通，代表公司對盈餘分配聚焦員工、股東、社會；員工重視工作價值、薪資福利與發展機會，股東則期待企業穩健成長與合理報酬，企業肩負對社會環境與珍惜公共資源的責任，台積電每年審視盈餘分配，以兼顧三方需求，落實企業永續經營的方針。

他也強調，清楚認知台積電在台灣有著越來越重的企業社會責任，在盈餘分配上，公司會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。但公司對員工的照顧不會改變。近幾年公司營運擴大，獲利成長，公司感謝員工對於公司的貢獻，自2023年至今，台積電員工分紅每年成長幅度皆不低於30 ％、甚至超過30%；今年若同仁績效考核與去年一致，台積也有信心同仁的全年分紅仍有相當強勁的成長，將增加超過去年分紅增加幅度、即30%。

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