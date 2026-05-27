中國提前減產有效支撐鋼價 豐興Q2持平、拚全年優於去年

豐興董事長林大鈞指出，去年鋼鐵業受到中國產能過剩、全球貿易壁壘及美國鋼鋁關稅等衝擊，導致市場價量齊跌，豐興營運受到影響。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台中報導〕電爐大廠豐興（2015）今（27日）召開股東會，通過每股配息3.3元。豐興董事長林大鈞指出，去年鋼鐵業受到中國產能過剩、全球貿易壁壘及美國鋼鋁關稅等衝擊，導致市場價量齊跌，豐興營運受到影響；不過，今年隨著國際科技巨頭加碼投資台灣、中國提早減產，加上AI與半導體擴廠需求帶動，第2季營運有望持平，但產品組合結構優化下，毛利可望提升，全年營運力拚優於去年。

豐興表示，去年是台灣鋼鐵業極具挑戰的一年，全球保護主義升溫，各國頻繁祭出貿易救濟措施，美國鋼鋁稅與對等關稅更衝擊全球鋼鐵貿易秩序，台灣鋼品出口競爭力受壓抑，也波及手工具、扣件、鍛造加工等中下游產業，市場觀望氣氛濃厚，拉長庫存調整期，整體鋼鐵需求放緩。

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加上電價成本壓力升高、房市政策衝擊等，豐興去年全年銷量148.3萬噸、年減8.07%，營業淨利25億元、年減近一成，每股稅後盈餘降至3.88元。其中，型鋼需求疲弱、棒線因補庫減少而衰退，鋼筋市場則受到房市政策與工程遞延影響，下半年出貨明顯降溫。

展望今年，林大鈞指出，三大主力產品結構調整後，型鋼、棒線有望優於去年同期，鋼筋則仍受房地產政策影響較為低迷，但整體營運仍可望優於去年。他認為，下半年在選舉年公共建設與AI通訊基礎建設帶動下，鋼市需求可望回溫，尤其包括AMD等國際科技大廠持續加碼投資台灣，加上半導體與AI供應鏈擴廠，將成為支撐國內鋼市的重要動能。

豐興也持續擴大鋼筋市場布局，鋼筋加工廠預計於今年第2季完工、第3季啟用，未來將整合製造、生產、裁剪與成型加工，建立從上游製造直接交貨下游的一條龍服務，縮短交期並提高品質一致性，提升建築鋼材市場競爭力。

面對外界關注AI資料中心用電與減碳壓力，林大鈞表示，豐興屬電爐煉鋼業，但多利用離峰時段用電，並透過採購進口鋼胚與調整產品組合，將資源集中於高附加價值產品，不僅有助控制生產成本，也具減碳效益。目前估計年碳排量約60萬至70萬噸，年繳碳費約1200萬元左右。

豐興觀察，全球鋼市近年最大問題仍是中國產能過剩，但今年中國鋼廠減產時點明顯提前，前4月已減產，加上出口許可制度抑制出口量，有助支撐亞洲鋼價。公司也看好今年景氣逐步復甦，在美國聯準會降息循環、公共建設需求與AI基礎建設等帶動下，整體鋼鐵需求有望回穩成長。

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