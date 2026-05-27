切入半導體材料 台化首度亮相COMPUTEX展

台化首度亮相COMPUTEX展。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕沒有AI就BI！台化（1326）前幾年力求轉型，董事長洪福源表示，今年首次參加COMPUTEX TAIPEI 2026，以「化學工業與半導體產業的連結」為主軸，展現由石化及塑膠材料本業，延伸至資通訊、半導體及AI產業鏈的轉型成果及走向，此次展出聚焦塑膠複合材料、電子級低碳氫氣與特用氣體、精細化學品、再生能源結合綠電服務及微電網與EMS系統，以及AI運算中心招商五大主題，展現台化以材料、能源與場域資源，連結與支持高科技產業在地化發展的蛻變與轉型。

在塑膠複合材料方面，台化長期深耕PC、PC/ABS等高值化改性材料，並投入芳香族尼龍、PEEK（聚醚醚酮）等高溫工程塑料開發，可應用於無人機、人形機器人、AI伺服器、AI筆電、5G／6G 網通及半導體載具等領域，實現產業供應鏈在地化，提供全方位Total Solution一站式服務，台化已成為台灣無人機熱塑性材料的主要供應商；另外今年底將量產高潔淨度茂金屬PP，可應用於FOUP、FOSB等半導體晶圓載具，為世界第三家PP晶圓載具材料的供應商。

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至於電子級低碳氫氣方面，台化推動5N5高純度電子級低碳氫氣專案，規劃利用既有副產低碳氫作為原料，預定2027年第三季產出，該原料氣已取得第三方碳足跡認證，氫氣碳足跡為0.52 kg CO₂e／kgH₂，約為主流製氫技術的二十分之一，電子級氫氣可應用於半導體晶圓製程中的還原反應、清洗與保護環境，台化也規劃發展電子級特用氣體，支援半導體、面板與LED製程需求。

在精細化學品方面，台化推動聚醯亞胺（PI）單體、光阻（PR）材料及鈣鈦礦電池材料等電子特化品的研發，應用於半導體封裝、可撓性銅箔基板、低軌衛星、AI 伺服器及次世代太陽能電池等領域，並結合策略投資夥伴研發能力與台化量產管理優勢，提供客製化開發到量產導入的一站式服務。

在再生能源與智慧能源管理方面，台化積極發展小水力、太陽光電及綠電轉供服務，並由台化綠能提供再生能源憑證移轉與購售電服務，同時投入微電網與EMS 能源管理系統建置，整合太陽光電、充電樁及儲能設備，提供企業智慧能源解決方案。

面對AI運算中心用地與電力需求，洪福源也表示，積極推動廠房活化，運用既有土地、廠房、自建電廠、台電備援及綠電等條件，具備多元能源供應條件，提供AI運算中心建置穩定電力和場域。

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