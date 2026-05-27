可成打入AI伺服器供應鏈 全年AI比重達2-3成

可成今日舉辦股東會。圖為董事長洪水樹。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼大廠可成（2474）今日舉辦股東會，董事長洪水樹指出，可成持續從筆電市場轉向多元高階領域，並已切入AI伺服器商機，自去年下半年開始少量出貨，看好今年下半年新平台持續推出，估全年AI領域營收比重有望達20%至30%、今年非筆電營收將達30%上下，未來3年內AI領域營收比重有望超過現在佔營收比重最高的筆記型電腦（NB）。

可成耕耘的新領域持續開花，法人傳出，可成打入輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台供應鏈，不過可成未證實客戶資訊。針對AI商機，洪水樹表示，伺服器的櫃數不大，不過零組件需求很強，可成主要供應外觀件與機構件，且在台灣、中國都有龐大機構件產能，足以支應客戶倍數成長的需求，看好未來發展。

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洪水樹也說，下半年半導體精密零件、醫療器械也都有望顯著成長，且看好新領域雖然進入門檻高、成長速度也不如消費電子產品快，不過訂單穩定，也有望維持毛利率表現。可成首季毛利率28.8%，洪水樹指出，可成以維持30%毛利率為目標，因此含筆電、新領域都聚焦高毛利產品。

近年全球無人機需求旺盛，洪水樹今日坦言，受惠軍工、警政消防應用需求，無人機商機持續擴大，可成也已切入歐美無人機供應鏈，且受惠材料科學、表面處理等技術優勢，能滿足客戶對精度等需求，商機開發也拓展順遂；目前可成無人機產能放在台灣。

近年AI需求四處開花，除伺服器外，AI眼鏡、機器人商機也看俏，洪水樹表示，幾年前就已經切入AR眼鏡就有客戶，目前AI眼鏡持續開發，不過需求狀況還需看客戶銷售狀況，目前也有合作機器人、機器狗用戶，積極尋求合作機會。

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