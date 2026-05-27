韓股瘋狗流！三星電子、SK海力士正2上市首日漲幅驚人

南韓股市27日有14支三星電子、SK海力士正2、2支反2上市。三星與海力士股價走勢示意圖。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕太驚人了！南韓股市今天（27日）一共有14支三星電子、SK海力士正2、2支反2的個股槓桿ETF上市，其中正2盤中漲幅非常誇張，三星方面都超過10％，SK海力士則在20％上下。

據《韓聯社》報導，KODEX SK海力士現貨正2開盤後上漲18.37％、TIGER SK海力士現貨正2上漲16.24％、ACE SK海力士現貨正2漲了19.03％、RISE SK海力士現貨正2則是19.64％、SOL SK海力士現貨正2漲18.60％、1Q SK海力士期貨正2暴漲22.28％、KIWOOM SK海士期貨正2大漲19.23％。

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三星電子正2也表現亮眼，KODEX 三星電子現貨正2上漲12.94％、TIGER 三星電子現貨正2漲了13.24％、ACE 三星電子現貨正2為12.50％、RISE 三星電子現貨正2漲12.57％、PLUS 三星電子現貨正2達13.28％。

相較之下，同為今天推出的2支反2相當慘烈，SOL SK海力士期貨反2暴跌20.67％，PLUS 三星電子期貨反2慘跌14.05％。

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