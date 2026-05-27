台股創歷史背後！台灣證明了「1件事」外媒解讀

台股今年創新高。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博數據顯示，截至週一（25日），台灣股市成為全球第5大股市，市值攀升至4.95兆美元，超越印度股市市值4.92兆美元。外媒對此報導分析，這一崛起的主要原因很大程度上與一家公司有關，那就是晶片製造巨頭台積電（2330），也展現出台灣如何利用出人工智慧（AI）重塑全球格局。

綜合外媒報導，截至週一（25日），台股躍升至全球第5大股市，僅次於美國、中國、日本與香港。對於一個經濟規模遠小於印度的市場而言，台灣這次的名次上升，的確是個顯著的轉變。

目前，全球股市中最受看好的交易是先進半導體產業，而這次上漲行情幾乎完全是由台積電推動的，在全球AI熱潮推動下，台積電股價在2026年至今已上漲約45%，過去1年更是上漲了約130%。

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另一方面，本次推動台灣股市上漲的另一個因素，是近期的一項監理政策調整。台灣金金管會將境內基金投資單一股票的淨資產上限從10%提高至25%，前提是該股票在台灣證券交易所的權重超過10%。

而目前，台積電是唯一符合該政策的公司。摩根大通估計，此舉可能為台灣股市帶來超過60億美元的新資金流入。據悉，光是台積電目前就佔台灣基準股指加權指數（TAIEX）的42%以上。本週早些時候，該指數創下歷史新高，突破44000點大關。今年以來，該指數已累計上漲近50%，過去1年累計上漲超過100%。

MSCI台灣指數約佔台灣自由流通市值的85%，年初至今已上漲56%，年內累計上漲112%。台積電在該指數中的權重約為57%。

其他與台灣股市一同上漲的股票還包括台達電（2308）、聯發科（2454）和鴻海（2317），它們的漲幅分別約為535%、230%和70%。然而，這些公司在MSCI台灣指數的權重合計僅為12%。

台灣市值爆炸式成長表明出，全球投資者正大力押注AI相關企業，尤其是晶片製造商和半導體公司。作為全球一些最先進晶片製造商的所在地，台灣已成為這場持續多年的AI熱潮的最大受益者之一。

外媒再度表示，台積電是AI產業鏈的核心晶片代工廠，為輝達、蘋果等大型科技公司生產先進晶片，使台灣能夠直接參與AI伺服器、加速器和資料中心基礎設施領域的投資熱潮。

但外媒也指出，這種集中度有利有弊。一方面，它為全球投資者提供了一種清晰的方式來表達對人工智慧基礎設施週期的信心；另一方面，也意味著台灣的整體市值高度依賴一家公司的執行力、定價能力和地緣政治韌性。

如果台積電能持續將對先進節點的需求轉化為營收成長，台灣的溢價就能維持。但如果AI領域的支出放緩或客戶減少支出，同樣的集中度也會產生相反的效果。

外媒分析，但至少目前為止，投資人並未因這些風險而卻步。無論是輝達的AI加速器、蘋果的客製化晶片，還是各大雲端巨頭為了建置龐大算力而帶來的需求，最終都指向高階晶圓製造。而台積電正位於這套體系的核心，因此市場也給予相應的高估值。

這也是為何台灣市值超越印度，不只是排名上的變化而已，更代表AI已經不再只是帶動軟體公司或少數美國科技巨頭股價上漲，而是開始重新塑造全球投資人對整個國家市場的估值方式：尤其當這些市場掌握著全球無法輕易取代的關鍵瓶頸資產時。

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