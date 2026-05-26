台灣無人機拚下一個「護國產業」！澎湖10級強風成最佳測試場

無人載具牽涉到龐大供應鏈，同時也和國防有關，未來有機會成為臺灣新的核心優勢。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部推動「AI花園：科技共榮×教育扎根」計畫，預計於115年擴大規模，與6所學校合作，推動更多AI場域實證應用。其中，國立澎湖科技大學將推動「澎湖無人機物流產學共創服務（PoC）」，聚焦澎湖離島物流需求，結合無人機配送、AI智慧調度與飛安監測，打造可落地的離島運補模式。

國立澎湖科技大學李文熙校長表示，澎湖長年受東北季風影響，除了本島之外，還包括多個有人居住的離島，跨島運補長期受限於船期、天候與人力因素，導致緊急藥品、醫療檢體與急件配送穩定性不足。

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他說，一旦海象不佳、風浪過大，船班便無法開航，食物、藥品與緊急醫療物資運送都會受到衝擊，使離島在醫療與民生補給上承受很大的壓力，很多時候僅因藥物無法及時送達，就可能錯失寶貴的救援時機。

李文熙校長提到，前段時間澎科大舉辦無人載具相關活動，現場來了許多產官學界代表參與，包括投入無人機技術研發的團隊與業者，臺灣產業實力其實相當強大，不只是半導體，許多企業已經投入自主無人機技術多年，且技術已經相當成熟。

他舉例，目前已有業者研發出的無人機可抵抗十級強風，未來甚至希望進一步挑戰十二級強風環境。不過，許多業者雖然早已投入相關技術研發多年，過去卻始終缺乏真正能落地驗證的應用場域，而澎湖特殊的「強風環境」，正好提供了理想的實測與驗證條件。

他提到，臺灣部分無人機業者早在多年以前，就已能完成從臺灣本島飛往澎湖、再返回本島的飛行測試，顯示澎湖與離島之間距離已經不是最大問題，真正大的挑戰是強風環境，但現在的技術，已經可以抵抗十級風，接下來甚至要挑戰十二級風，他笑說，未來搞不好真的能做到從澎湖直接把海鮮運到臺灣。

李文熙認為，臺灣不能只有AI硬體製造，更必須發展AI應用，而澎湖因為人口相對少、風場特殊、海域環境完整，不論是無人機、無人船，未來甚至是無人車，都很適合在當地驗證。

此外，澎湖位處臺灣重要前線，具備關鍵戰略位置，因此相當適合作為無人載具技術的驗證場域。他表示，若能在澎湖成功建立應用模式，未來不僅有機會推廣至全臺，甚至能進一步拓展至國際市場。

他認為，臺灣具備完整的半導體與電子供應鏈，在全球製造領域擁有深厚實力與競爭優勢，隨著技術與應用持續成熟，未來無人載具也極有機會成為臺灣繼半導體之後，另一項極具潛力的「護國產業」。

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