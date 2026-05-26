水情好轉！水利署：新竹、台中水情燈號轉為正常

水利署今（26日）宣布，新竹、台中地區自今日起水情恢復正常。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕旱災水利署災害緊急應變小組今（26）日召開第5次工作會議，宣布決定自今日起新竹、台中地區水情燈號由「水情提醒綠燈」轉為正常。

水利署指出，5月迄今梅雨持續挹注，加上各供水及用水單位通力合作，加強節水調度及引水蓄存，新竹地區寶山及寶二水庫蓄水率達滿庫，台中地區鯉魚潭及德基水庫蓄水率回升至6成、9成以上。依最新氣象預報，5月29至31日有鋒面與午後對流降雨機會，6月上旬至中旬環境有利梅雨降雨，有較明顯降雨訊號，經綜合評估近期水情變化，決定自5月26日起新竹、台中地區水情燈號由「水情提醒綠燈」轉為正常。

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水利署表示，5月迄今降雨已挹注全台水庫蓄水，其中桃園石門水庫蓄水量約1億4004萬噸（蓄水率68%）、新竹寶山及寶二水庫3889萬噸（100%）、苗栗永和山水庫2659萬噸（89%）、台中鯉魚潭水庫7102萬噸（61%）、德基水庫1億6891萬噸（93%），中部以北地區水情已有改善。

南部地區方面，水利署表示，近期降雨相對稍少，為維持民生公共及農業一期稻作最後抽穗用水需求，已持續加強水源調度、優先運用川流水及再生水、農業加強灌溉管理及產業落實自主節水等措施，預計可在5月底順利完成嘉南灌區一期稻作供灌。

氣象預報指6月中旬後半至下旬台灣南方水氣仍偏多，水利署表示，將持續密切監控6月上旬南部地區南化、曾文及烏山頭水庫集水區降雨實際降雨情形，在水情會議滾動檢討各項節水調度措施，並與農業部共同研商嘉南灌區二期稻作供灌策略。此外，科學園區及產業園區自主節水目標，嘉義及台南地區維持節水目標5%，共同節省水庫出水量；其餘地區，則由廠商自主管理節水措施。

水利署強調，將持續掌握降雨時機，與農業部合作落實節水灌溉、加強引水回升水庫蓄水，審慎應對汛期可能強降雨影響，適時啟動供水應變機制，維持各地供水穩定。

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