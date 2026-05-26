北士科用電吃緊 台電憂變電所卡關恐淪松湖翻版

北士科園區迎來輝達進駐，但核心供電建設「文林變電所」進度仍卡在土地與設施型態，北市府與台電意見不同，持續溝通中。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達北士科總部預計明（27日）動土、2029年啟用，但是用電問題仍舊難解。台電透露，北士科原本本就沒有特別規劃設置變電設備，導致臨時加大用電量後，急需興建變電所，而台北市與台電針對地上、地下變電所目前未達共識。相關人士直言，台北市發電自給率僅2%，松湖超高壓變電所也是經歷過多年爭議才化解，供應北士科用電的文林變電所，會是下一個中央、地方合作協助產業用電的指標，北市若一再堅持，「文林變電所恐淪為松湖翻版」。

輝達執行長黃仁勳25日被問及台灣能源議題時表示，台灣若要支撐產業的成長，能源供應能力勢必得跟上腳步。經濟部回應，AI大爆發激發全球用電成長，台灣肩負半導體製造業重責大任，早已優先部署超前，AI用電早已納入整體評估。

請繼續往下閱讀...

針對輝達落腳北士科的用電爭議，台電指出，原本的北士科本就未特別規劃變電設備，臨時加大用電量後，變成亟需興建變電所。相關人士直言，若台北市政府繼續堅持，可能會導致輝達大樓蓋完了，但變電所卻無法完工、使用量體受限。

據了解，北市府希望優先評估「地下化」方案，但台電認為，基地位於基隆河堤旁，地下型設施有淹水風險，且工期長達9年；若採「地上型」，工期可縮短至約5年，更能兼顧供電安全與時效，北市府與台電已為此召開多次協調會議。

根據台電規劃，前置作業需兩年，在取得施工許可後20個月才可加入系統，等同明年初就要開始蓋臨時變電所，才能先支援園區初期供電需求。相關人士直言，台北市的發電自給率僅2%，且唯一依靠翡翠水庫用水發電。過去台北市又多年未通過變電設備，松湖變電所好不容易通過後，文林變電所是下一個中央及地方合作協助產業用電的指標，應該屏除本位立場，加速進行。台電也憂心，北市若一再堅持，「文林變電所恐淪為松湖翻版」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法