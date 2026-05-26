外資續匯入！新台幣連5紅收31.451元

外資續匯入！新台幣連5紅，收31.451元。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股今日開高走低，最終下跌119點，不過外資持續力挺，連續第四日買超台股，資金匯入下，也推升新台幣兌美元匯率收在31.451元、升值1.9分，匯價連5紅，成交量爆出30.565億美元大量。

台股今日創高後壓回，最後收在43525.37點，下跌119.03點，三大法人仍是同步買超，合計買超473.94億元。其中，外資續買超台股355.49億元。

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在外資熱錢持續匯入下，儘管美伊協議簽署仍然具有不確定性，且美軍週一基於防禦行動對伊朗南部目標發動攻擊，稍後也傳出伊朗革命衛隊剛剛表示由於有戰機與無人機襲擊，避險情緒再度推升美元指數衝上99大關，並壓抑部分亞幣表現。

不過新台幣匯價仍維持升值走勢，盤中最高升至31.404元、最低31.49元，整場維持在31.4字頭。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數小漲0.01%、日圓貶值0.14%、人民幣貶0.04%、新幣貶0.01%，不過新台幣升值0.06%、韓元勁揚0.8%。亞幣升貶互見。

後續則靜待美伊協議簽署，以及今晚美股開盤表現。合庫金首席經濟學家、合庫投顧董事長徐千婷則認為，由於台灣出口表現強勁、經常帳維持高檔，加上AI題材持續吸引外資流入，新台幣中期走勢看升，不過，若聯準會（Fed）延後降息，加上中東衝突升溫帶動避險需求，美元仍可能維持強勢，進而壓抑新台幣升值空間。

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