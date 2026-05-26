台新銀行理專挪用157萬未通報 遭金管會重罰1400萬

有高齡客戶遭到理專挪用款項，金管會宣布開罰1400萬並限縮該銀行相關業務。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內再爆理專人員挪用弊端，受害客戶都是高齡長輩！金管會今天表示，台新銀行發生涉挪用客戶款項、共計約157萬元，不僅直接從客戶的家中竊走提款卡，而且，還隱匿沒有通報「重大偶發事件」，因此，依銀行法第129條第7款規定，核處1,400萬元罰鍰，以及停止受理新客戶辦理高資產客戶適用之金融商品及服務，及受理新客戶於高雄資產管理專區辦理試辦業務1個月，這也是首次針對高資產財管停辦處份。

「這實在太糟糕，竟然沒有跟主管機關進行通報」銀行局副局長王允中表示，本案是台新銀行的該行前理專張員，涉自110年12月至112年10月挪用客戶款項，本會於114年2月25日至3月28日對該行辦理一般業務檢查，發現該行於113年1月22日及114年3月11日內部查察後，竟然決定不向主管機關通報重大偶發事件，「有未確實對客戶辦理資產核對作業」、「未就案關理專不當行為深入瞭解發生原因」等缺失。

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銀行局指出，顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度，及有礙健全經營之虞。

王允中表示，台新銀行三大未完建立機制，第一是未完善建立ATM異常交易偵測機制：本案查有凌晨跨日密集於該行ATM盜領客戶帳戶款項情事，符合異常提領態樣，不過，該行系統未能辨識及偵測該等異常交易採取適當措施。

第二是未完善建立理專於洽談室內、為客戶辦理交易之控管機制：該行對於理專洽談室之控管機制不周全，且無抽核機制，以致無法發現、檢核出理專利用洽談室竊、取客戶提款卡。

第三是未完善建立理專代客戶辦理交易之確認機制：該行未完善建立理專代客戶遞件之交易確認機制，致有客戶將現金交付前理專張員申購保單，惟實際上，未予入帳且未成立保險契約之情事。

銀行局更點名，有四大未確實執行內部控制制度。

（１）未執行重大偶發事件通報機制：該行參照金管會「金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」定有「重大偶發事件處理要點」，惟經多次評估以本案雖涉及「歹徒冒領客戶存款」或「挪用客戶款項」類型，然以損失金額未鉅，或未查獲張員有盜取客戶款項之具體事證，或張員已與客戶和解，客戶及該行未有損失等由，決定不向主管機關通報重大偶發事件，核未依法令規定辦理。

（２）未確實督導員工遵循行為準則及作業準則：該行內部規定訂有嚴禁擅自為客戶進行交易，或私自挪用客戶款項，並嚴禁不得私下留存客戶或保管客戶存摺、密碼（單）及晶片卡，及不得將客戶資料作不當複製，惟查張員仍有上開情事。

（３）未確實執行理專外出控管機制：該行內部規定員工外出前應於外出申請系統填報外出事由經主管核准後始得外出，惟查張員未遵循該行外出外訪規範提出申請即外訪客戶，且至客戶住處辦理未經客戶同意執行之交易。

（４）內部查核未詳盡：該行對於有關客戶交付現金予張員申購保單，張員實際未將款項入帳亦未投保一事，以無從查驗相關影音紀錄、缺乏積極證據可資認定等情，無法完整提供相關資料，且無法釐清發生內控缺失之節點。

銀行局表示，裁罰結果是依銀行法第129條第7款規定，核處1,400萬元罰鍰，併依銀行法第61條之1第1項規定核處予以糾正，及依同條項第2款規定，停止該行受理新客戶辦理高資產客戶適用之金融商品及服務，及受理新客戶於高雄資產管理專區辦理試辦業務1個月，經金管會認可改善情形後始得重新辦理。

金管會表示，誠信為金融機構經營最核心之價值。金管會除督促台新銀行就本案違失事項確實檢討改善、依責任地圖全面追究相關人員責任外，亦將持續要求金融機構落實法令遵循，強化內部控制及稽核機制，並要求董事會與高階經理人切實負起督導責任，建立並維持良好之員工行為管理與誠信組織文化，以維護金融秩序，確保客戶權益。

對此，台新銀行也發布聲明，「針對對於主管機關核處裁罰虛心接受，並將引以為戒，且全面檢視既有員工管理、內控制度及通報機制之不足，積極落實改善，以維護金融秩序並確保客戶權益」。

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