日本經濟Q1成長超預期 專家警告：接下來恐受中東戰火影響

日本官方數據顯示，該國2026年初的經濟成長超出預期。圖為日本首相高市早苗。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕日本官方數據顯示，該國2026年初的經濟成長超出預期，但由於中東戰火引發的通膨擔憂加劇，首相高市早苗正在考慮增加預算。

根據《法新社》報導，日本第一季國內生產毛額（GDP）成長0.5%，高於市場預期的0.4%。內閣府數據顯示，私人消費和企業投資的成長是推動經濟成長的主要因素。

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此數據發布之際，中東戰火導致能源、米等商品價格飆升，令高市早苗計劃制定補充預算以保障經濟成長。

日本官房長官木原稔19日對記者表示，鑑於中東局勢持續存在不確定性，密切關注價格走勢及其對經濟的影響至關重要。

值得注意的是，經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）的蒂利安（Marcel Thieliant）警告，中東衝突可能會對日本未來的經濟數據產生影響。

蒂利安指出，日本經濟在中東戰火爆發前勢頭強勁，但凱投宏觀認為日本本季和下一季的GDP成長將停滯不前。

蒂利安聲稱，日本一直試圖透過政府補貼來抑制不斷上漲的油價，但未來幾個月該國可能會感受到能源價格飆升帶來的全面影響。日本約95%的石油進口都依賴中東。

日本央行已表示，預計本財年消費者物價指數（CPI）將上漲2.8%，高於先前預測的1.9%。央行也將下一財年的CPI漲幅預期從2.0%上調至2.3%。這可能促使日本央行最快在6月升息。

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