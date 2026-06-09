獨家》蕭美琴訪帛琉 穿MIT自創品牌花洋裝出自這家

蕭美琴副總統「帛榮專案」於帛琉當地時間7日晚間（臺北時間同日下午）出席帛琉惠恕仁總統歡迎晚宴，感謝帛琉政府與人民始終堅定與臺灣站在一起，蕭美琴身穿親自挑選的台灣自創品牌GT花洋裝。（取自總統府網站）

〔記者洪友芳／新竹報導〕副總統蕭美琴近期出國參訪友邦帛琉，穿著打扮變得入境隨俗，每天換穿不同花色款衣服，顯得繽紛亮眼；她前天出席帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）歡迎晚宴，身穿花色魚尾長洋裝，昨赴帛琉國會演說穿搭藍白花花襯衫，所穿的衣服皆出自台灣一家自創品牌GEORGIA TSAO （簡稱GT）店家所設計開發，全採台灣製造 （MIT），顯見她支持台灣衣服品牌的用心。

GT實體店隱身在台北市捷運中山站的赤峰街巷內，創立超過20年，以原創設計為主軸，以花布洋裝與印花設計為特色品牌，全台擁有不少女性主顧問群。據了解，蕭美琴在出訪前，趁下班後空檔，首度上門參觀選購衣服，副總統逛買得很開心，挑選好多件她喜歡的款式。

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蕭美琴副總統「帛榮專案」於帛琉當地時間8日下午（臺北時間同日下午）視察駐帛國技術團農場，身穿自己選購的台灣原創品牌GT襯衫。（取自總統府）

GT設計總監曹惠淇表示，很興奮副總統來買GT，一直以來，GT都以開發有特色的花布主題，包括恐龍、動物、植物等台灣元素服飾，且有一天能被副總統看見，剛好當時她也在店裡，可以跟副總統介紹店裡的商品，真的感到好開心，這等於鼓勵GT要繼續開發更多台灣主題的衣服！她還透露，副總統尤其很喜歡一件有白貓圖案的細肩帶洋裝。

GT是曹姓三姐妹於2005年自創品牌，大姐在美國唸MBA、排行老二的曹惠淇則赴英國唸珠寶設計，老三的妹妹也在英國唸行銷，剛開始創業從銀飾設計起步，目前GT已發展多元商品線，包括銀飾、服飾、花布洋裝、真皮鞋包等，以原創設計與自信精神為主軸，打造出一個自行設計的花布特色品牌。

曹惠淇表示，GT品牌標語是「Believe in yourself」，這是一個信念，代表面對逆境時的勇敢、實現理想時的決心、也可以是對風格品味的自信，讓每一個女性都可以相信自己、堅持做自己。

她並指出，GT品牌創立初期就訂下回饋社會的初衷: 每賣出一件商品，就捐出10元給慈善單位。GT每年也會舉辦二手衣活動，提供大家斷捨離的機會，讓沉睡在衣櫃的GT服飾找到新主人，二手衣的部分收入也會捐出做公益，是一件既環保又有意義的事。

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