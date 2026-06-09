LTN經濟通》俄烏戰發動者 年輕時開私家車賺外快？

俄羅斯總統普廷自1999年以來，一直被認為是俄羅斯的實際領導人。（路透）

蘇聯解體 全國經濟陷困境

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）自1999年以來，一直被認為是俄羅斯的實際領導人，而他早年加入蘇聯情報機構KGB，外傳他曾進入東德德勒斯登（Dresden），潛伏於東德情報單位史塔西（Stasi）。

蘇聯解體後引發的社會動蕩，使年輕的普廷一度面臨經濟危機，不得不兼職做計程車司機，補貼收入以維持生計。而普廷曾形容，蘇聯解體摧毀了歷史意義上的俄羅斯，是「20世紀最大的地緣政治災難」，他更曾說過，如果能改變俄羅斯歷史的話，他希望「阻止蘇聯瓦解」，這些說法可能引發外界猜測普廷對於烏克蘭的意圖，因為它烏克蘭曾是蘇聯的加盟共和國。

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過往《BBC》曾報導，普廷1952年出生，母親在工廠工作，父親是蘇聯海軍，早在從學校畢業前，普廷就希望進蘇聯的情報部門工作，大學攻讀法律的他，在畢業後不久就加入了KGB。普廷在2015年曾說過，「50年前在列寧格勒街頭的經歷教會了我一個法則：如果打架無法避免，你得主動出擊，先發制人。」

普廷在1985年被派至東德，當時他以翻譯的身份作為掩護，擔任KGB與史塔西的聯絡官，直到1989年才離開東德，在蘇聯解體後，普廷友人表示，普廷曾是低階特務人員，沒有政治野心，進入政壇是因為當時蘇聯垮台，局勢混亂。

蘇聯解體所引發的經濟困境，迫使許多俄羅斯人尋找新的收入來源，普廷也不例外，他2021年在紀錄片《Russia, Latest History》中提到：「有時候我不得不額外賺點錢。」、「我的意思是，開車載客賺點外快，當私人司機。」、「老實說，談起這件事並不愉快，但很遺憾，當時的確就是如此。」

當時在俄羅斯計程車相當稀少，許多人會把私家車拿來載送陌生乘客（等於現在的Uber），以增加收入、貼補家用。有些人甚至會把工作用車，例如救護車，拿來兼當計程車。

普廷一直將蘇聯解體視為一場悲劇，但這是他首度談及自己當時面臨的個人經濟困難。

普廷曾說過，蘇聯解體後，他曾因經濟困頓而兼差擔任計程車司機。圖為2010年普廷試乘俄羅斯國產的拉達（Lada）汽車。（路透）

葉爾欽是普廷政治上貴人

普廷長期主張，他是在1991年8月的「八一九事件」政變後離開了KGB。普廷後來進入政壇，於1990年代初期在時任聖彼得堡市長索布查克（Anatoly Sobchak）的辦公室工作，後來普廷被時任俄羅斯總統葉爾欽提升為俄羅斯聯邦安全局局長，主管俄羅斯的情報工作

在俄羅斯前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）的欽點之下，普廷於1999年當上了俄羅斯的總理，葉爾欽辭職後，普廷自動成為代理總統，自此開啟了他獨掌俄羅斯大權的時代。此後普廷一直擔任著總統或總理職務，先擔任了8年民選總統（2000-2008），任期屆滿後轉當總理。

值得注意的是，外界批評普廷過去曾多次耍花招規避任期限制，如2008年他先把總統職位交給親信梅德維傑夫 （Dmitry Medvedev）接掌，之後再由梅德維傑夫修改了憲法，把總統任期年限從4年延長到6年，從下一任總統開始實施。於是普廷2012年就接著回鍋擔任總統，2018年連任。

2020年，克里姆林宮透過精心策劃的全民公投「重置」了普丁的任期限制，普廷於2021年簽署通過修憲法案，並於2024年成功連任總統，未來普廷還可再競選2個6年任期，最長可掌權至2036年，屆時他將高齡83歲。

在俄羅斯前總統葉爾欽（左）的欽點之下，自此開啟了普廷（右）獨掌俄羅斯大權的時代。（路透）

俄國領導人 鮮少壽命超過77歲

長期以來，普廷被許多西方政治人物批評為獨裁者、戰爭罪犯，但他一概否認。流亡海外的俄國政治反對派則指控他，使俄羅斯陷入一套腐敗的專制體制，恐將國家推向戰略性的毀滅。普廷對此曾明確說自己「不是沙皇」，而是由人民選出，是「有一定任期」的總統。

英國《泰晤士報》分析，普廷屆時是否會滿足於將權力移交給繼任者，還是會像古代沙皇一樣尋求終身統治？這都還是未知數，且隨著烏克蘭戰爭在俄羅斯國內引發日益嚴重的經濟和社會問題，普廷也不知道是不是還有機會能一路做到2036年？

蘇聯前領導人史達林（Joseph Stalin）去世時為74歲，他的去世引發了蘇聯內部的權力鬥爭，而除了戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）之外，沒有一位俄羅斯或蘇聯領導人活過77歲。俄羅斯男性的平均壽命為68歲。

不過普廷享有世界一流的醫療保健，而且很少喝酒，儘管不斷有傳言說他可能患有絕症，但並沒有確鑿的證據表明他的健康狀況不佳。 2022年，時任美國中央情報局（CIA）局長的伯恩斯（William Burns）曾表示，情報報告顯示普廷的身體「非常健康」。

長期研究俄羅斯、前蘇聯地區的英國新聞學者羅傑斯（James Rodgers）指出：「如果身體健康，我認為普廷會非常樂意終身執政。畢竟幾個世紀以來，沙皇就是這樣統治俄羅斯的，而且蘇聯時期幾乎所有領導人也都是在任期中去世的。而普廷非常崇尚俄羅斯傳統。」

外界好其，普廷是否會將權力移交給繼任者?圖為普廷分別於2000年（左上）、2004年（右上）、2012年（左下）和2018年在莫斯科克里姆林宮出席就職典禮。（路透）

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