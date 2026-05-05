中國不該取得輝達先進AI晶片 黃仁勳：力挺美國保持技術領先

黃仁勳5日明確表示，中國不應獲得該公司「最新、最先進的」人工智慧（AI）圖形處理器（GPU）技術，尤其是Blackwell和Rubin系列產品，並指美國應該在AI技術領域保持領先地位。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕科技新聞網站《Tom's Hardware》報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日明確表示， 中國不應獲得該公司「最新、最先進的」人工智慧（AI）圖形處理器（GPU）技術，尤其是Blackwell和Rubin系列產品，指出美國應該在AI技術領域保持領先地位，更強調輝達「堅定支持美國擁有第一、最多、最好的技術」。

黃仁勳是在洛杉磯舉行的米爾肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference）上發表談話；他表示，美國AI加速器的全球影響力有助於增加稅收，而這可以增強經濟實力，進而維護國家安全。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳也強調，中國不應該獲得「最新、最先進的」AI加速器，例如目前輝達的Blackwell或下一代Rubin，這樣做是為了保持美國在前沿AI模型領域的領先地位。

去年11月，美國川普政府批准輝達向中國指定客戶銷售其H200晶片，前提是美國政府可從銷售中抽成25%。輝達在今年2月證實，已收到許多中國客戶的訂單。然而，輝達在最近一次的電話會議上表示，近期並未向中國客戶交付任何H200晶片。相較之下，同樣獲准在中國銷售其Instinct MI308X晶片的超微半導體（AMD），已向中國客戶售出了價值3.9億美元（新台幣123.3億元）的AI GPU。

黃仁勳近日在接受美國國會兩黨合作的「特別競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project）訪問時坦言，輝達在中國的AI加速器市占率已降至零，這意味著輝達在今年第1季沒有向中國出貨任何H200晶片。

輝達避免向中國出貨Hopper（包括H200）或許另有原因。Hopper和Blackwell處理器均由台積電在同個晶圓廠和N4/N5生產線上生產，因產能有限，輝達更傾向於向美國客戶銷售更先進、更昂貴的Blackwell處理器，以避免向美國政府繳納25%的銷售額，而不是向中國客戶銷售Hopper。

一旦輝達採用台積電N3製程技術提升下一代Rubin的產能，這家台灣代工廠就能將更多N4/N5產能分配給Hopper。可以推測，輝達很可能會恢復向中國市場出貨Hopper。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法