日本下一張王牌來了？解除武器出口封印 「這產業」迎歷史性大翻身

外界分析指出，日本放寬長年武器出口限制，正為本國國防產業打開新一波成長空間。圖為 日本海上自衛隊最上級護衛艦1號艦「最上號」（FFM-1）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球軍備需求暴增、美國盟友尋求分散軍火供應來源之際，日本放寬長年武器出口限制，正為本國國防產業打開新一波成長空間。市場分析認為，日本軍工企業有望複製南韓軍工產業近年快速崛起的模式，成為全球國防供應鏈的新受惠者。

《CNBC》報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，2025年全球軍事支出達2.89兆美元，創下歷史新高，並已連續11年成長。外界預計，隨著俄烏戰爭長期化、中東局勢升溫，各國對防空飛彈、砲彈、巡邏艦與裝甲車等武器需求大增，也讓日本國防產業迎來罕見擴張契機。

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總部位於東京的日本智庫「地經學研究所」（Institute of Geoeconomics）資深研究員小木洋人指出，目前全球許多國家「急著採購武器」，而日本企業在防空系統、雷達、海上監控與攔截飛彈等領域具備技術優勢，未來有望提高在全球軍工市場的市占率。

東京國際基督教大學（International Christian University）政治與國際研究教授納吉（Stephen Nagy）點出，日本最具代表性的軍工旗艦項目，將是與英國、義大利共同開發的下一代「全球空戰計畫」（Global Combat Air Programme, GCAP）戰機。該機型未來預計取代英國與義大利現役「颱風戰鬥機」 （Eurofighter Typhoon），以及日本自衛隊的「三菱F-2戰鬥機」（Mitsubishi F-2）。

除了戰機之外，日本也開始在海軍裝備市場取得突破。今年4月，澳洲正式簽署首批3艘通用型巡防艦合約，將由三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）負責建造，並採用「最上級護衛艦」（Mogami-class）升級版設計。市場同時傳出，印尼對日本高速巡邏艇展現興趣，而菲律賓與紐西蘭也正與日本洽談防衛設備合作。

在市場需求推升下，日本軍工概念股也開始受到投資人關注。納吉表示，解除致命性武器出口禁令後，三菱重工、（Kawasaki Heavy Industries）、IHI公司（IHI Corporation）與三菱電機（Mitsubishi Electric）等企業將是最直接受惠者。其中，三菱重工更被視為日本國防產業的核心支柱。

不過日本軍工產業仍面臨不少挑戰。由於日本國防製造商在過去數十年主要只有自衛隊一個客戶，納吉分析指出，因此其普遍缺乏國際行銷經驗，也缺少大規模出口所需的成本競爭力。小木洋人補充稱，2014年日本首次放寬武器出口限制後，實際成果也相對有限，多年來僅向菲律賓出口少量雷達系統。許多人將這樣的結果歸因於日本缺乏在國際市場推廣防衛產品的經驗。

此外，日本經濟產業省在2月的報告中坦言，國防產業長期存在利潤偏低、成長性有限等問題，不如其他民間事業具吸引力，導致部分企業退出市場。不過隨著出口市場逐漸開放，加上日本政府持續提高國防預算，外界認為產業結構正開始改變。

日本2025年國防支出已增加9.7%，達622億美元，占GDP比重升至1.4%，創1958年以來新高。小木洋人認為，若日本能藉由解除武器出口禁令擴大武器生產規模，不僅有助提升企業獲利能力，也將強化戰時供應與軍備動員能力。

美國資產管理公司「智慧樹投資」（WisdomTree）近期報告指出，日本正「正式進軍全球軍火出口市場」。報告認為，亞洲國防產業並非短線題材，而是未來20年最具潛力的長線投資趨勢之一。

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