＜財經週報-新勞動市場＞工商界力促引進印度移工 勞團反手拋「勞退提繳翻倍」訴求

記者李靚慧、廖家寧／專題報導

台灣人口結構正式邁入少子化與超高齡社會，勞動力老化已從隱憂轉為常態。隨著產業缺工範疇由傳統製造業蔓延至服務業與高科技產業，近期政府研議引進印度移工的議題，不僅引發社會高度關注，更掀起一場關於「產業需求」與「勞權保障」的深度對話。

因應勞動力短缺，導入AI智慧製造與自動化產線，將是企業填補人力缺口、維持產能的關鍵路徑。（資料照）

工商界： 擴大移工來源勢在必行

全國工業總會、工商協進會及三三會等工商團體一致認為，擴大移工來源國具有迫切性。工總理事長潘俊榮分析，過去依賴的印尼、越南等東南亞國家因經濟崛起，當地勞動力留任率提高，輸台意願降低，導致台灣陷入「有工無人」的窘境。

對此，電電公會高層指出，缺工已非「3K」（危險、辛苦、骯髒）產業專利，連印刷電路板（PCB）與電子組裝等高薪產業也面臨人力短缺。業界認為，這屬於年輕族群偏好改變導致的「摩擦性失業」。為此，三三會理事長林伯奮力促檢視現行「3K五級制」的35%聘僱上限；電電公會則建議應鬆綁限額，讓企業透過提高「就業安定基金」撥補的方式，依實際需求補充替代性勞力。

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勞團訴求： 退休保障與居住正義

面對勞動力政策調整，勞方團體則將焦點轉向整體制度的沉痾。「五一行動聯盟」提出8大修法訴求，包括將雇主勞退提繳率，由現行6%逐步提高至12%、取消舊制45基數上限、調整投保薪資級距、將資遣費上限提高至15個月，並要求勞保全面納保，納入小型事業單位、家事勞工及移工，同時廢除年齡與身分限制。

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