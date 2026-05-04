＜財經週報-新勞動市場＞缺工還是「缺對的人」？資策會戴偉峻：AI 時代下的技能錯配危機

記者魏錫賓／專題報導

人口老化及少子化使台灣的勞動力進入負成長，處理缺工的問題日益急迫，但從更長遠的發展來看，資策會人工智慧（AI）研究院院長戴偉峻認為，在AI更大量地應用於企業營運後，缺工問題不只是人力不足，更關係著技能與需求之間的結構性錯配，「有工無人、有人無法用」的問題，可能會日益嚴重。

戴偉峻。（資料照）

AI與機器人雙重夾擊 改寫藍領職涯

這幾年AI及機器人產業的迅速發展，已衝擊到勞動市場，美國最近幾個月的行政、助理工作都在減少，而且人力替代不只發生在辦公室。戴偉峻指出，除了大家認為的白領工作可能被取代外，AI結合機器人與自動化技術也正在改寫藍領勞動市場。從半導體檢測、駕駛、到倉儲與物流搬運等，機器手臂、自駕系統的應用，已使許多重複性與高精度工作逐步由機器接手，而數位孿生（Digital Twin）技術甚至能精確模擬遠端實體環境，取代部分巡檢與後勤人員的工作。

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戴偉峻表示，在醫療領域，這樣的轉變更加明顯。例如資策會與部分醫院合作，透過AI系統進行流程優化，比較單純的如手術器械盤點，確保手術室中不會遺漏關鍵工具，以及醫師與護理師可透過語音輸入完成報告，大幅減少行政負擔等；甚至連檢驗報告的初步判讀，也能由AI輔助完成。「這些變化的本質，就是效率的提升，也是等同於人力需求的下降；這樣的轉變可以釋出人力，緩解部分缺工壓力」。

AI接手標準化作業 人類轉向系統管理與監督

「未來，人的價值不再只是知識累積，而是如何整合AI、提出問題、做出決策。」戴偉峻說，AI的應用會改變人力的需求。以客服產業為例，隨著AI模型的導入，傳統客服人員的需求下降；但企業並非不再需要人，而是需要另一種類型的人才：能夠訓練模型、優化回應、監督系統品質的AI相關專業。勞動需求從「執行」轉向「設計與管理」。同樣的轉變也出現在顧問產業，部分標準化分析與建議已可由AI完成，而像 Claude這類大型模型，已具備模擬策略思考的能力，在特定情境下，甚至能扮演虛擬CEO或高階管理者（C-level）的角色。

戴偉峻指出，迎向未來的真正問題可能不是缺人，而是缺「對的人」。我們可以看到在電子產業與AI相關領域，企業仍然大量缺人，但同時，也有不少勞動力無法進入這些產業，這正是典型的能力不匹配（skill mismatch）。這種錯配正在擴大。那些能夠跟上AI浪潮的企業，持續擴張、搶人才；而無法轉型的企業，則逐漸萎縮，甚至「不再需要人」。勞動市場因此出現分化，形成「一邊缺人、一邊多餘」的結構性矛盾。

未來企業面臨的挑戰將從「量」的短缺（找不到人）演變為「質」的斷層（現有人力無法應對AI時代的任務）。（路透）

加速轉型高附加價值工作 讓AI與移工成為後盾

戴偉峻認為，在這樣的情況下，移工政策也是關鍵議題。移工多半承擔台灣本地勞工不願從事的工作，對於填補基礎勞動缺口具有重要作用，但可讓移工與AI形成分工關係，由移工補足短期與基礎勞動需求，而AI與自動化則推動長期生產力提升；本地勞動力則應加速轉型，投入更高附加價值的工作。

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