＜財經週報-新勞動市場＞少子化衝擊與AI轉型：台灣藍領缺體力、白領憂取代的就業雙重挑戰

記者李靚慧／專題報導

台灣2025年總生育率降至全球最低，就業市場上的少子化衝擊卻早已顯現。根據勞動部統計，2025年投入職場的新鮮人僅13.8萬人，較5年前減少逾3萬人，外界期待近年AI的加速應用，有助於緩解國內缺工狀況；但根據勞動部職安所研究，認為「生成式AI」將使擔任行政、客服及支援服務等重複性文書工作的「基層白領」，卻搬不動鋼筋，也無法完全替代長照看護。面臨遭取代的失業風險，企業的缺工感在於「技能不匹配」。顯示在AI時代，不僅製造業的缺工危機未除，還須面對白領勞動者的就業衝擊。

2026年台灣移工現況與政策轉型



從留才到延攬 勞動部三箭齊發

為滿足各行業「缺工」需求，勞動部於今年正式實施「跨國勞動力精進方案」，方案核心在於「為本勞加薪」才可增聘移工，避免本勞低薪定錨；並放寬技術人力上限，將原本的「移工留才久用方案」變更為「中階技術人力」，放寬核配比率上限，讓在台滿6年的資深移工可持續留在台灣。此外，面對旅宿業與商港碼頭業的缺工問題，也首度開放從海外直接引進技術人力；為強化政府角色及效能，設立「跨國勞動力延攬中心」，強化直接招募流程。

請繼續往下閱讀...

除了引進移工之外，外界期待近年AI的加速應用，有助於緩解國內缺工狀況；然而，企業加速導入AI應用，就可以不用引進移工嗎？答案是否定的。



AI搬不動鋼筋 藍領移工鎖定體力勞動

因為台灣開放的移工項目僅有「產業移工」與「社福移工」兩大類，產業移工涵蓋海洋漁撈、農林牧或養殖漁業、3k（辛苦、骯髒、危險）製造業、營造業、屠宰業；社福移工包含機構看護、家庭看護及家庭幫傭，及去年開放的多元陪伴照顧服務工作。因應缺工，政府已放寬營造業與農業移工資格，並專案開放旅宿業（房務、清潔）聘僱中階技術人力。均為體力勞動的工作。

AI時代的「技能不匹配」與勞動力不可替代性

至於白領勞工，勞動部職安所的調查報告指出，雖然生成式AI已逐步取代部分簡單、重複性高的工作，所幸核心工作領域中，白領勞動者的專業判斷、創意構思及情感理解等能力，目前尚無法完全被AI取代。除了建議白領專業人士需適應新技術的介入，轉而專注於更高附加值的決策與創意活動，更提醒一般白領勞工，應強化自身專業判斷及創新能力，避免受制於生成式AI，因倚賴AI工具而失去獨立思考的能力。

相關新聞連結：

＜財經週報-新勞動市場＞擺脫來源單一化！台灣首批印度移工將抵台 英語優勢成製造業轉型利器

＜財經週報-新勞動市場＞缺工還是「缺對的人」？資策會戴偉峻：AI 時代下的技能錯配危機

＜財經週報-新勞動市場＞工商界力促引進印度移工 勞團反手拋「勞退提繳翻倍」訴求

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法