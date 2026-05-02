台積電和英特爾的差距！外媒答案明確又殘酷

台積電和英特爾是半導體市場中競爭者。（彭博資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電和英特爾是半導體市場中兩家舉足輕重的公司，然而它們的商業模式卻截然不同，行業地位與市占講述了兩個截然不同的故事。

根據外媒TradingKey報導，英特爾仍在努力重建其CPU和代工業務的競爭優勢，目前仍處於轉型期。相較之下，台積電已確立了其作為半導體行業領先的純代工廠的地位，成功地為全球幾乎所有領先的晶片設計公司代工生產晶片，從而打造了基於製造的穩定商業模式，這與英特爾依賴業務重建的現狀形成鮮明對比。

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最終，兩家公司的投資考量將存在顯著差異：英特爾憑藉其轉型優勢，能夠提供更大的槓桿效應；而台積電則憑藉其強大的競爭優勢，提供可靠的產品品質。

台積電的定位非常明確：該公司聲稱自己是純晶圓代工模式的開創者，至今仍是全球最大的專業半導體代工廠。根據TrendForce在2026年3月發布的報告，台積電在2025年第4季佔全球晶圓代工市場70.4%市場，這對任何一家大型企業而言，這都是一個驚人的主導地位。

英特爾的地位則不太明朗。雖然它仍然是家重要的CPU製造商，但它在代工領域的統治地位遠不及台積電。而且AMD一直在穩步蠶食英特爾在x86 CPU市場的佔有率。根據媒體報導，Mercury Research數據顯示，到2025年第4季，AMD在伺服器CPU市場的市佔率約28.8%，而英特爾的市佔率則高達71.2%，這意味著英特爾在伺服器CPU領域擁有最大的出貨量，但其市場地位並非穩固或不可撼動。

了解這種市場佔有率差異至關重要，在通常情況下，最大的半導體投資是兩大要素的結合，需求敞口和結構優勢，恰好台積電兩者兼具。更高的晶片需求有利於台積電，同時，台積電也受益於自身作為大多數其他晶片設計商必須利用的瓶頸地位。

文章認為，雖然英特爾正在製定自己的製造和代工計劃，試圖重新奪回這種影響力，但目前這些計劃仍處於「驗證階段」。

2026年第1季度，台積電叫出超乎預期成績單。合併營收約1兆1341億元新台幣，年增35.1%；稅後純益約5724億8000萬元新台幣；第一季毛利率高達66.2%，營業利益率也達58.1%，單季每股稅後純益（EPS）達到22.08元新台幣創新高，單季賺逾二股本並優於市場預期，皆超乎公司預估。

台積電預計2026年第2季營收將在390億美元至402億美元之間，毛利率將維持在60%左右。這符合一家擁有強大定價能力、高產能利用率和卓越營運管理能力的企業的典型業績。

英特爾最近1個季度的業績超出了許多投資者的預期；然而，其獲利品質仍無法與台積電相提並論。 2026年第1季，英特爾營收為136億美元，年增7%。此外，其資料中心和人工智慧業務（成長22%至51億美元）以及晶圓代工業務（成長16%至54億美元）均實現了強勁成長。

然而，英特爾的GAAP每股虧損為0.73美元，歸屬於英特爾的淨虧損為37億美元，利潤率遠低於台積電。英特爾預計第2季營收將在138億美元至148億美元之間，雖然穩健，但顯然不足以支撐其獲利模式在結構上優於台積電。

從2025年至今，英特爾的股價波動幅度遠大於台積電。相較之下，台積電的股價漲幅則慢得多，這主要是因為台積電一直以來都保持著卓越的營運業績，並且仍然是晶圓代工行業的領導者。

英特爾目前的股價高達未來12個月預期收益的90倍，考慮到該公司目前面臨扭轉營運頹勢的巨大挑戰，這樣的估值顯得過高。相較之下，台積電目前的估值約為明年預期收益的24倍，則合理得多，因為台積電擁有持續強勁成長（複合成長）的堅實基礎。

文章認為，即使英特爾做出了一些積極調整，市場也已經將其許多好消息計入了其股票估值。因此，相對於其業務品質而言，台積電的定價非常合理。

這也正是投資決策真正變得務實的地方：如果英特爾繼續成功扭轉業務頹勢，其股價可能帶來更大的上漲空間；然而，這很大程度上取決於其能否持續完美執行各項策略，以及市場是否繼續為成長型股票支付更高的價值倍數。

而台積電則無需市場重新評估其股價即可取得成功；只要保持其在行業中的領先地位，並實現盈利和收入的高速增長，就能帶來可觀的回報。

如果考慮哪隻股票未來更有可能實現高風險/高回報，英特爾的投資策略更為積極，但如果考慮哪家公司更適合長期持有，台積電似乎是更好的投資選擇，原因有以下幾點：更大的市場和更高的利潤率；更清晰的商業模式；以及其當前估值仍有足夠的上漲空間。

雖然英特爾最近的財報以及股價的飆升表明，該公司的復甦故事正在贏得投資者的認可。然而，投資人似乎也被要求承擔更高的風險，因為其價值倍數遠高於台積電目前的股價。這意味著投資英特爾的風險遠高於投資台積電。

報導總結，如果投資人正在考慮投資哪間公司，台積電似乎提供了一個更清晰的投資機會。雖然考量到英特爾若能夠成功執行其目前的策略，其股價仍有可能繼續上漲，但台積電作為一項投資，能夠提供更長期的價值，也是您今天更明智的投資選擇。

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