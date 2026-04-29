美股收盤》科技股走軟拖累！費半挫逾3.5％ 台積電ADR跌3.12％

週二美股下跌。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕在「OpenAI」未達新用戶與營收目標的消息傳出後，半導體及其他科技股走跌，週二美股收低，標普500指數從歷史高點回落0.5%，費半指數挫超 3.5%。台股ADR低迷不振。台積電ADR下跌3.12%

「OpenAI」在推進首次公開募股（IPO）之際，傳出未能達成內部設定的用戶成長與營收目標，引發管理層對其是否有能力支撐龐大算力支出與資料中心承諾的疑慮，投資人也對人工智慧投資熱潮是否過度擴張產生疑慮。

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對此「OpenAI」緊急出面「滅火」，稱相關報導為誇大不實。不過科技股仍走跌，甲骨文大跌4.05%，雲端運算公司CoreWeave重挫5.83%。

中東局勢方面，美國總統川普聲稱，伊朗已告知美方，該國正處於「崩潰狀態」， 希望美方盡快「開放荷姆茲海峽」。外媒報導提到，巴基斯坦調解人預計伊朗將在未來幾天內提交一份旨在結束戰爭的「修正版」和平方案。

阿拉伯聯合大公國宣布5月起退出OPEC，結束60多年的成員國身分，加上美伊僵局持續，國際油價維持高檔震盪，布蘭特原油價格突破每桶111美元。

道瓊工業指數下跌25.86點或0.05%，收49141.93點。

標普500指數下跌35.11點或0.49%，收7138.80點。

那斯達克指數下跌223.30點或0.90%，收24663.80點。

費城半導體指數挫跌372.46點或3.58%，收10035.58點。

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