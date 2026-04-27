焦點股》台積電：創2330元新天價 市值破60兆元新高

台積電創2330元新天價，市值破60兆元新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）上週五ADR大漲5.17%、收402.46美元，首度破4百美元大關並創歷史新高；激勵台積電今開盤達2280元，並走高達2330元，破2300元大關，大漲145元、漲幅逾6.6%，創新天價，股價達股號「2330」，比先前市場預估時間提早達陣，市值跳增達60.42兆元，破60兆元大關新高。

台積電上周五盤中最高達2190元、收2185元，創盤中與收盤價新高；上週外資買超12,544張、投信買超2,519張、自營商則賣超1,596張，三大法人共買超13,467張。

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以台積電上週五ADR價格計算，台積電美股市值達約2.087兆美元，破2兆美元大關，超越博通成為全球第六大科技企業，前五大分別為輝達、谷歌、蘋果、微軟和亞馬遜。

台積電大漲，除了受惠AI的營運基本面強勁成長，主要因政策放寬基金單一股票持股上限激勵，政策新允許股票型基金與主動式ETF，對市值占台股比重逾10%的個股，持股上限由原本10%提高至25%。此新規定吸引資金搶進台積電，拉抬股價大漲。

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