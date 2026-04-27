東京威力科創再傳內鬼？中國高層被爆與競爭對手有關連

曾任TEL上海分公司總裁、營運長的陳捷被爆中國競爭對手的投資公司有關聯。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，東京威力科創（Tokyo Electron；TEL）先前發現一名中國高階主管與支持新一代中國競爭對手的投資公司有關聯後，這名高層便離開了公司。

《金融時報》報導，知情人士表示，曾擔任TEL上海分公司總裁、營運長的陳捷（Jay Chen）透過家族投資與多家中國新創有關聯，其中包括一家曾經為TEL提供維修服務，後轉型為開發晶片製造工具的公司，成為該公司的競爭對手。TEL在這些技術領域擁有全球領先的地位。

請繼續往下閱讀...

這起事件顯示，隨著北京投入數十億美元致力發展半導體產業，外國晶片供應商面臨的挑戰。東京大學經濟安全實驗室主任井形彬 （Akira Igata）表示，這個問題凸顯了具有戰略意義的科技產業在經濟安全、公司治理和內部風險方面所面臨更廣泛的挑戰。

TEL是全球最重要的半導體製造設備供應商之一，為台積電（2330）、三星和英特爾等晶片製造商提供設備，在光阻塗佈顯影設備市場市佔率高達90％。

這次事件的主角陳捷曾擔任TEL中國區的負責人，直到去年卸任，是中國晶片製造商生態系統中的重要人物。TEL表示，他們在2024年秋天得知陳捷的家族投資，並在2025年2月撤換了陳捷的職務，但在那之後陳捷仍掛名特別顧問，直到9月合約到期。

公司文件顯示，陳捷的妻子鳳昂子（Takako Ohtori）持股的投資合夥企業是蘇州芯慧聯半導體的創始股東之一，這家中企最初為TEL在中國的設備提供工程服務。芯慧聯半導體之後也開始研發自己的晶片製造設備，同時會購買二手機台，進行升級改造後再在中國轉售。

投資人資料和知情人士透露，陳捷本身也是盛紅曄半導體設備的共同創辦人之一，這家公司研發的設備也是TEL有高市佔的領域。盛紅曄半導體的最大股東是BMJ控股，其登記股東是鳳昂子。

2023年，盛紅曄半導體在致投資人的信中也曾提到，陳捷繼續擔任他在TEL的職務對這家新創公司有利，信中寫道，陳捷在TEL的職位可以為盛紅曄半導體帶來「各種資源和利益」，包括來自產業和地方政府的支持。

陳捷在史丹佛大學取得碩士學位後，先加入美國的英特爾，1997年受聘於TEL，負責拓展中國業務。一名產業人士形容他是一位「平易近人」且「極具魅力」的銷售員，他在TEL拓展中國市場的過程中發揮了關鍵作用。

針對報導，TEL表示，並未發現任何需要向政府報告的技術外洩，否認這件事會對該公司的市佔造成任何影響，並稱，未發現與芯慧聯半導體有任何競爭關係。

TEL先前也曾捲入關鍵晶片技術外洩的爭議，由於1名前員工涉嫌洩露客戶台積電的2奈米機密資料，東京威力科創台灣子公司在去年12月被檢方起訴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法