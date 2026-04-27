全聯全電商攜手全家超商 全台4400店可取貨

全聯全電商今天宣布攜手全家便利商店全台4,400店，開啟超商取貨服務。

全聯全電商持續強化OMO（線上線下融合）布局，即日起，全台超過4400間全家店舖化身為全電商取貨據點。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯全電商今天宣布攜手全家便利商店全台4400店，開啟超商取貨服務。

全聯全電商持續強化OMO（線上線下融合）布局，即日起，全台超過4400間全家店舖化身為全電商取貨據點。

請繼續往下閱讀...

結合便利商店24小時營運與高密度展店優勢，讓消費者可隨時於住家或上班地點鄰近店舖取件，實現「全電商線上購物、巷口全家取貨」的無縫體驗。

此次合作被視為超市與超商通路，線上線下合作的重要里程碑，全聯全電商透過串聯全家店舖網絡，進一步深化電商的取貨佈局，提供消費者更無縫的購物體驗。

首波網羅超過萬件商品提供全家取貨服務，當消費者於全電商平台購物時，除可選擇宅配外，亦可選擇「全家」店舖取貨，進一步擴大取貨彈性與便利性，降低消費者在時間與空間上的限制，推動零售服務朝向更即時、便利的方向發展。

即日起，消費者可至全電商網站「全家超取專區」選購商品並指定「全家」取貨，輕鬆完成下單與取件流程。

為歡慶新服務上線，5/9~5/22更同步參與全家便利商店「取貨神券」活動（限量30萬組，送完為止），凡完成取件即可享2選1優惠：包括9元加購「厚棒袖珍包衛生紙（3入/包）」或19元加購「Let’s Café熱經典拿鐵（小杯）」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法