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聯電股東會紀念品「史努比口袋保溫瓶」 本週三起領

2026/04/27 07:55

（聯電提供）（聯電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）將於5月27日召開股東會，今年紀念品改採可愛風的「史努比口袋保溫瓶」，74多萬名股東於4月29日、本週三起就可赴全台指定的30處通路據點兌換，最後截止日為5月15日，股東會當天在新竹科學園區研新一路16號會場外也可領取。

聯電今年的股東會紀念品為「史努比口袋保溫杯」，配置兩個顏色與不同款式，分別是白色與粉藍色，史努比與兄弟歐拉夫也同亮相，相當實用與吸睛。

聯電指出，去年營收逐季成長，獲利能力穩健，產品組合持續優化，全年營運反映需求溫和復甦，晶圓代工出貨量達387萬片約當12吋晶圓，年營收為2376億元，毛利率29%，營業利益率18.5%，稅後淨利達417億元，稅後每股盈餘3.34元。

聯電去年資本支出約美金16億元，主要用於台南Fab 12A廠、新加坡Fab 12i 廠及中國 Fab 12X廠的產能擴建，日本Fab 12M廠與其他8吋廠的產品組合優化與技術升級，公司表示，這些投資將有助於聯電兼顧長期獲利能力與市占率的穩健成長。

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