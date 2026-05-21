中工變天！寶佳拿下4席董事 取得經營權

中工今舉辦股東戶。（讀者提供）

〔記者徐義平／台北報導〕外界關注中工經營權將由寶佳體系接手，今（21日）中華工程（2515）舉辦股東會，並改選 7 位董事，其中寶佳拿下4席、威京則取得3席。

根據中工發布的此次董事改選當選名單，其中一般董事當選人為堡新投資代表人鄭斯聰、源通投資代表人顏明宏，以及常理股份代表人陳昭龍、泛宇實業代表人黃翔龍，獨立董事則分別為具備會計專長的陳世洋、法律專長的林鴻達，以及前高等法院法官暨法治會計專家紀凱峰。

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法人表示，其中一般董事堡新投資、源通投資，獨立董事陳世洋、林鴻達等四名則屬於寶佳陣營，其他三人則是威京陣營。

中華工程指出，本屆新任董事會成員涵蓋了財務金融、法律治理、綠能建築與會計監理等多元關鍵領域。透過新任董事成員所具備之豐沛產業資源與治理經驗，結合中工深厚的營造專業，未來的董事會組成不僅落實了多元化與專業分工的治理理念，更象徵著中工正式邁入「全面升級、專業互補」的治理新局。

中工最新董事當選名單。（記者徐義平攝）

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