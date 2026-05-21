台股開盤》聯發科、台積電雙王發爐 指數漲逾1300點史上第6大

聯發科、台積電雙王發爐，指數漲逾1300點史上第6大。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東衝突可能獲得解決，油價和美國公債殖利率下滑，加上美科技股強彈，美股4大指數週三全面收紅，費半勁揚逾4%，加上盤後輝達財亮眼，且三星罷工暫緩，在利多激勵下，亞股週四全面大復活，南韓綜合指數開高狂飆，漲近6%，而日股亦逾1900點，而台股在台積電開盤漲55元帶動，指數開盤漲242.36點，40263.18點開出。

週四台股在晶圓雙雄、聯發科亮燈漲停領軍，矽晶圓、記憶體、ABF載板、矽智財、IC設計、低軌衛星、AI等電子股全面大反攻，加上金融與傳產也全面走揚下，指數開高走高，漲1310點，創史上第6大漲點，來到41330點。

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市場預期中東衝突可能將獲解決，油價和美國公債殖利率下滑，加上科技股和晶片股上漲，週三美國股市從連續三天的拋售中反彈，而AI晶片大廠輝達盤後發布第一季財報，營收及業績預期皆超出預期，並追加800億美元股票回購計畫。道瓊工業指數上漲645.47點、1.31%，再度站回50000點以上，標普500指數上漲1.08%，那斯達克指數上漲1.55%，費城半導體指數勁揚4.49%，台積電ADR上漲9.01美元、2.29%，收在401.62美元。

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