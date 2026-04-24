台積電挑戰市值全球第1！外媒給出答案

台積電。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電是人工智慧（AI）領域最重要參與者，它與眾多頂尖AI企業合作，生產出全球最先進的晶片。外媒報導，台積電上週公布第一季財報後，股價大幅上漲，連帶市值跟著攀升，目前為全球最有價值公司第7名，不過報導表示，這與目前排名第1的輝達仍有差距，台積電是否有機會在2030年超越輝達呢？

投資媒體《The Motley Fool》報導，根據統計，目前全球最高市值企業排行，前7名分別為輝達、Alphabet（Google）、蘋果、微軟、亞馬遜、博通、台積電。

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根據聯合國貿易和發展組織的預測，到2033年，AI市場規模將擴大至4.8兆美元（約新台幣151兆元）。黃仁勳表示，他認為光是2026年和2027年，輝達在AI晶片銷售方面就擁有1兆美元（約新台幣31兆元）的商機；亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）也多次重申，他認為未來將出現向AI的重大轉變，而亞馬遜正在積極佈局，以期從中獲益。

無論如何，台積電都能在這波浪潮中獲益，當市場得知亞馬遜計劃今年投入2000億美元（約新台幣6.3兆元）資本，或者Alphabet計劃投入1850億美元（約新台幣5.8兆元）時，投資者應該記住，其中一部分資金最終肯定會流入台積電的口袋。

報導分析，要想在未來4年左右的時間裡超越輝達，台積電首先必須趕上輝達目前的水平，或者輝達的市值必須下降。然而，輝達預計未來幾年自身營收也將實現高速成長。

目前，輝達的成長速度已經超過了台積電，其2026會計年度第4季（截至1月25日）的銷售額年增73%，而台積電上季的銷售額增幅為41%。如果台積電在估值上比輝達便宜，或許股價還有更大的上漲空間。

此外，目前來看，台積電的股票風險可能比輝達低，文章指出，如果投資者正在尋找頂尖的AI股票，這或許是選擇台積電而非輝達的一個理由。但到2030年，台積電的市值恐怕還不太可能超過輝達。

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