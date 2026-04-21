3月外銷訂單911.2億美元寫歷史新高 年增65.9％連14紅

經濟部統計處今（21日）公布3月外銷訂單911.2億美元，寫歷史單月新高。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕AI（人工智慧）浪潮帶動新興科技應用商機持續熱絡，經濟部統計處今（21日）公布3月外銷訂單911.2億美元，寫歷史單月新高，月增42.7%，年增65.9%，寫連14個月正成長。

統計處上月原先預估3月接單額落在760億至780億美元之間，3月訂單表現大幅優於預期。統計處處長黃偉傑說明，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，帶動相關供應鏈需求攀升，加以國際主要原物料上漲，備貨意願轉強所致。

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按貨品別觀察，資訊通信及電子產品接單分別年增120.9%、73.7%；光學器材因光學檢測及量測設備訂單續增，年增4.2%。

傳統貨品方面，因半導體設備及自動化設備訂單成長，機械接單年增20.8%；化學品及塑橡膠製品因藥品與產業用化學品訂單成長，加上客戶備貨意願轉強，分別年增14.7%及9.2%；基本金屬則受惠AI需求帶動相關銅箔及銅箔基板接單動能，加以銅價上漲，年增2.9%。

3月外銷訂單海外生產比47.1%，較上年同月上升1.2個百分點，主因是高海外比的資訊通信產品接單金額增加所致。

累計今年第1季外銷訂單金額2319.1億美元，季增6.1％，年增50％。

展望未來，統計處指出，地緣政治風險及貿易保護主義加深全球經濟下行風險，但AI相關應用加速擴展，加以各國 AI 基礎設施持續推進，將推升我國半導體先進製程及伺服器相關供應鏈需求暢旺，有助於支撐我國外銷接單動能。

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