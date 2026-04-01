普發1萬現金截止倒數 數發部：全台還有38萬人還沒領

普發現金1萬元領取率已突破98%。據數發部統計，截至3月30日止，仍有逾38萬人尚未領取。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕政府「普發現金1萬元」發放作業自去年（114年）11月啟動至今，距離領取截止日今年（115年）4月30日（不含4月出生新生兒）已進入最後倒數一個月。

根據數位發展部最新統計，本次預估領取人數為2356萬4696人，截至3月30日止，已領取人數達2317萬8272人，整體領取率約98%。

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在各領取方式中，以「登記入帳」占比最高，達902萬0624人；其次為ATM領現623萬3205人、直接入帳457萬7790人、郵局領現329萬1312人，另有造冊發放5萬5341人。換算下來，目前仍約有38萬6424人尚未領取，數發部呼籲符合資格民眾把握最後期限完成領取，以免影響自身權益。

此外，財政部特別提醒，針對今年（115年）4月1日至4月30日出生、領有出生證明的新生兒，且生母或生父符合普發現金領取資格，也能領取普發現金1萬元，領取期限至今年5月22日，請符合資格的家長務必把握時間。

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