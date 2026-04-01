台股漲1290點史上第4大！台積電、記憶體發爐，指數重返3萬3。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火有望平息，美國總統川普3月31日表示，美國可能在2到3週內結束對伊朗的軍事行動，這也是川普迄今最為明確的表態，受此激勵，美股4大指數週二強彈，而亞股週三全面跟著同樂，日股飆漲1877點，而韓股則暴漲逾5%，而台股則在台積電開盤大漲，指數開盤漲169.34點，以31892.33點開出。

在台積電開盤漲80元下，華邦電、南亞科等記憶體、ABF載板、半導體、低軌衛星、矽智財、IC設計、AI等電子股全面飆出，加上金融與傳產也全面反攻，在電金傳齊衝下，指數開高走高，漲1290點，史上第4大，指數重返3萬3000點。

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受伊朗戰爭可能將結束的消息提振，週二美國股市強勁上漲。道瓊工業指數上漲1125.37點、2.49%，標普500指數上漲2.91%，那斯達克指數上漲3.83%，費城半導體指數大漲6.24%，主要指數均創下5月以來的最佳單日表現。台積電ADR上漲21.45美元，漲幅達6.78%，收在337.95美元。

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