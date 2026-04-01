DDR4供應告急緩解！大摩保守看記憶體股

外資報告認為，DDR4供應緊張狀況正在逐步緩解。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）最新報告指出，DDR4供應緊張的已見緩解，對於高度暴露於DDR4的股票，大摩持謹慎態度的觀點。

報告指出，北京兆易創新（GigaDevice）近日公布2026年度與長鑫存儲（CXMT）交易預算高達57.11億元人民幣，遠高於2025年的11.61億元，以及此前公佈的2026上半年15.47億元預算。公司表示，預算大幅增加主要原因在於市場需求增強與晶圓代工成本上升。

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報告指出，這筆增加的預算主要反映了晶圓價格上漲，同時也與2026年DDR4採購量呈雙位數增長趨勢一致。這也呼應了長鑫存儲先前的DDR4產能擴張計畫，顯示DDR4供應緊張狀況正在逐步緩解。

值得注意的是，這次的產能擴張來自長鑫存儲，過去市場普遍認為其主要聚焦於HBM與DDR5產品，因此這次投入DDR4產能意味著DDR4市場供需格局正在出現新變化。

不過報告也指出，北京兆易創新未來表現仍面臨雙向市場風險。若NOR晶片需求增強，公司產品設計優秀，低密度NOR市場占比可能進一步提升；同時，若DRAM技術進展快於預期，將有助於支撐公司業績增長。

不過，若NOR晶片需求疲軟，市場進入市場低迷期，加上設計不如競爭對手，中高密度NOR產品暴露度將提高；若DRAM技術發展落後，則可能拖累整體業績表現。

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