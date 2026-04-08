LTN經濟通》馬斯克瘋狂計畫 黃仁勳冷回？

特斯拉執行長馬斯克曾表示，為了取得足夠的AI晶片，特斯拉或許必須打造一座「巨型晶圓廠」Terafab。（路透）

馬斯克巨型晶圓廠 想從台積電挖角

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克去年表示，為了取得足夠的AI晶片，特斯拉或許必須打造一座「巨型晶圓廠」Terafab，歷經約半年，雄心勃勃的馬斯克已開始為即將到來的Terafab招募人員，甚至想挖角台積電在台灣的工程師。

但業內專家對馬斯克的概念抱持著持懷疑態度，不僅是因為馬斯克先前從未涉足晶片製造領域。更重要的是，馬斯克提出的生產方式違反了晶片產業的經濟法則，自行設計和製造晶片的整合模式，可能會重蹈英特爾覆轍。

請繼續往下閱讀...

Terafab概念源自去年11月的特斯拉年度股東大會，馬斯克當時表示：「即使以我們的供應商最佳晶片生產狀況推算，這仍不夠。所以我認為或許我們必須有一座特斯拉Terafab超大型晶圓廠」，他還補充稱，一開始可能每月量產10萬片晶圓。

馬斯克當時在特斯拉股東大會上公布可能的製造計畫，透露特斯拉即將推出稱為AI5的人工智慧（AI）晶片，與台積電、三星合作，之後馬斯克也在X平台發文說，2026年將生產少量的AI5晶片，只有到2027年才有可能量產，效能提升一倍的下一代AI6晶片，將使用相同的晶圓廠生產，2028年中有望量產。

馬斯克認為，即使以供應商的最佳晶片生產狀況推算，仍無法滿足需求。所以他認為或許必須有一座特斯拉「巨型晶圓廠」Terafab。但馬斯克沒有提供晶圓廠如何興建的細節。

到了今年1月，馬斯克在財報會議上再度重申：「為了消除3到4年後可能出現的產能瓶頸，我們將必須建造一座特斯拉TeraFab」；「將是一座非常大型的晶圓廠，涵蓋邏輯晶片、記憶體以及封裝，且會設在美國」。

馬斯克認為，即使以供應商的最佳晶片生產狀況推算，仍無法滿足其需求。圖為特斯拉自動駕駛晶片。（路透）

Terafab生產晶片 用於機器人和特斯拉的車輛

馬斯克在今年3月，終於正式發布這項雄心勃勃的晶片製造計畫「Terafab」，根據馬斯克的規劃，未來特斯拉和SpaceX將聯合營運Terafab，預計將生產用於汽車、無人計程車和Optimus機器人的晶片，以及專為SpaceX和xAI的太空資料中心設計的高功率航天級晶片，目標是每年產生 1 太瓦terawatt（即 100 萬兆瓦）的運算能力，馬斯克更宣稱「我們正在開啟一個銀河文明」。

馬斯克試圖使其公司免受更廣泛晶片市場供應波動的影響，因此Terafab將是一個綜合工廠，擁有測試、修改和製造晶片所需的所有必要設備。至於未來Terafab將生產2種類型的晶片，其中一款晶片將主要針對Optimus機器人和特斯拉的車輛，這些車輛正在研發和訓練中，以實現完全自動駕駛。馬斯克表示，這款晶片將特別面向Optimus，因為他預計Optimus的產量將是特斯拉汽車產量的10到100倍。

另一款名為D3的晶片將專為太空環境而設計。馬斯克稱預計大多數資料中心將位於較低軌道，這需要一顆太陽能AI衛星，因為在太空部署AI的成本將低於地面部署AI的成本，部分原因是太空永遠陽光充足，可以提供更多能源。他稱，所以一旦進入軌道的成本降到一個很低的水平，將AI送入太空就立刻變得極具吸引力。

馬斯克提出，未來他的公司可以在月球上建立工業基礎，這將釋放出創造拍瓦級（Petawatt）人工智慧運算能力，比1太瓦級運算能力高出 1000 倍。

馬斯克預計，Optimus的產量將是特斯拉汽車產量的10到100倍。圖為Optimus。（路透）

黃仁勳：建晶圓廠非常不容易

從特斯拉官方招募頁面上就可發現，TeraFab正在招募模組製程工程師，主要負責加速先進系統級晶片（SoC）的開發。此職位要求應徵者精通GAA和FinFET等電晶體技術，並擁有十年以上的晶圓代工開發經驗。

由於特斯拉的目標是在Terafab生產3奈米以下的先進晶片，有分析認為，該公司將尋求挖角台積電的人才。特斯拉先前也曾積極在南韓招募半導體人才。

但對於馬斯克的構想，業內專家抱持著持懷疑態度，如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦言，建晶圓廠非常不容易，設備雖然可以購買，但真正困難的是設備整合及製程技術的累積，尤其科技進展相當迅速，台積電和半導體業可說是從事全球最複雜的製造工作。

除此之外，產業分析師對Terafab也不看好，不僅是因為馬斯克先前從未涉足晶片製造領域。更重要的是，馬斯克提出的生產方式違反了晶片產業的經濟法則。

晶片產業的起步方式是建造工廠來滿足自身需求。但高昂的成本一座尖端工廠造價約300億美元，而且可能在短短5年內就過時，意味著企業必須生產和銷售大量的晶片才能收回成本。

摩根士丹利半導體分析師就指出，獨自建造一座晶片製造廠的想法簡直是「不可能的任務」。 所需的資金、技術和專用設備，正是導致該行業分裂為像輝達這樣的無廠半導體公司（Fabless），以及像台積電這樣的晶圓代工廠的原因。

市場臆測，馬斯克宣布Terafab產能目標，或許另有其他目的：可能是為凸顯晶片產能日益短缺的問題，或是激勵晶片製造商加快產能建設。又或許，此舉旨在提振SpaceX的前景，該公司計劃於今年進行首次公開發行（IPO）。

產業分析師對Terafab不看好，點出馬斯克提出的生產方式違反了晶片產業的經濟法則。資料照。（法新社）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法