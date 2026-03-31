川普飆罵英國「自己去挖油吧！」、法國「非常沒有用」美將銘記於心

美國總統川普週二對英國和法國拒絕加入美國對伊朗的戰爭大發雷霆，並嚴詞抨擊這兩個國家。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（31日）上午對英國和法國拒絕加入美國對伊朗的戰爭大發雷霆，並向兩個歐洲國家發出通知，稱美國將不再向其提供幫助，他嗆英國「自己去挖油吧！」、並稱法國「非常沒有用」。

川普在社交媒體平台Truth Social推文稱，所有那些因為荷姆茲海峽而無法獲得航空燃油的國家，例如拒絕參與摧毀伊朗的英國，我給你們一個建議：第一，從美國購買，我們有很多；第二，鼓起一些遲來的勇氣，去荷姆茲海峽，把燃油拿走」。

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他說：「你們得開始學會自力更生了，美國不會再幫你們了，就像你們當初沒幫過我們一樣。伊朗基本上已經被摧毀了。最艱難的部分已經過去了。自己去挖石油吧！」

川普也在Truth Social上發文稱，「法國不允許滿載軍事物資飛往以色列的飛機飛越法國領土。」他說：「法國在打擊『伊朗屠夫』這件事上非常沒有用（VERY UNHELPFUL），而這個人已經被成功消滅了！美國將銘記於心（The U.S.A. will REMEMBER）！！！」。

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