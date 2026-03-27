全台首例！思捷優達-KY新藥入選全球iLCT巴金森氏症優先開發名單

思捷優達-KY董事長林東和。（思捷優達-KY提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注於開發中樞神經新藥的興櫃生技公司-思捷優達-KY（7829），今（27）日宣布，其子公司思捷優達公司的神經退化新藥獲國際聯合臨床試驗計畫（iLCT）選入「巴金森氏症優先臨床研發藥物名單」，此為全台首例藥物入選，顯見其深獲全球巴金森氏症專家青睞。

此外，同時，該公司亦完成與Shake It Up澳洲巴金森氏症基金會（Shake It Up Australia Foundation）、澳洲暨紐西蘭動作障礙協會臨床試驗聯盟（MDSANZ CTN）簽署合作意向書（MOU），有望獲得國際資金與臨床試驗資源挹注，加速創新療法落地全球市場，將積極評估與推進於2027年初啟動全球臨床試驗。

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思捷優達-KY的神經退化疾病藥物在逾25位國際頂尖巴金森氏症專家委員的嚴格評選下，獲選進入由英國巴金森氏症研究慈善機構Cure Parkinson與美國Van Andel研究所（VAI）共同推動的iLCT計畫，正式列入巴金森氏症優先臨床研發藥物名單，未來有望獲得Cure Parkinson資助進行臨床試驗。

自2012年至今，iLCT已投入1030萬英鎊（約新臺幣4.38億元）支持各項巴金森氏症療法/檢測開發，並廣納全球超過4700名巴金森氏症患者參與相關臨床試驗，已完成21項巴金森氏症臨床試驗，有20項臨床試驗正在進行中。

思捷優達-KY此次獲選進入iLCT巴金森氏症優先臨床研發藥物名單，顯示其神經退化疾病藥物的新穎性、治療潛力與研發量能獲得國際專家肯定外，也一舉躍入全球巴金森氏症研發地圖的視野中。

思捷優達-KY執行長曾宇鳳表示，公司的神經退化疾病藥物連續獲iLCT、Shake It Up澳洲巴金森氏症基金會、澳洲暨紐西蘭動作障礙協會臨床試驗聯盟青睞與肯定，將大大助力公司鏈結全球巴金森氏症專家、加速落地各國指標性醫學中心，同時，這也代表臺灣巴金森氏症新藥開發實力進入全球一線梯隊。

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