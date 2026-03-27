企業瘋「養龍蝦」！KPMG：龍蝦員工愈聰明 闖禍的本事愈大

安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤表示，並非所有企業都適合立刻導入代理式AI，即所謂的「養龍蝦」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕繼生成式AI爆紅後，近來科技圈開始流行代理式AI（Agentic AI），輝達（NVIDIA）推出的企業級AI代理平台NemoClaw被稱為「西裝龍蝦」，正是為解決開源軟體 OpenClaw（野生龍蝦）難安裝與不安全的痛點，象徵AI代理正從工程師的玩具逐漸變成企業的新基礎設施。安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤表示，這些「龍蝦員工」幾乎可24小時工作，舉凡具備「全天候、跨系統、高頻率、大數據」特性的任務，特別是客服互動、行政流程、資料整理與等，都可能成為AI龍蝦優先上工的領域，但並非所有企業都適合立刻導入代理式AI。

謝昀澤表示，代理式AI最吸引企業的地方，在於它結合兩種能力，機器人流程自動化（RPA）的自動化執行力及大型語言模型（LLM）的理解能力；因此，AI不只是回答問題，而是可以自己完成整個任務流程。

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他透露，近期有台灣信用卡服務業者，由代理式AI自動完成客戶機場接送服務的預訂與支付，消費者透過對話介面向代理式AI提出機場接送需求，並提供出發地點、目的地、搭乘時間及乘車人數等資訊後，代理式AI隨即媒合機場接送服務供應商提供推薦方案，待消費者選定方案後，代理式AI以消費者綁定的信用卡卡完成預訂與支付。

代理式AI也可應用於供應鏈的發票與訂單核對流程，過去自動化流程一旦遇到掃描PDF、手寫單據或系統介面更新就會停擺；但代理式AI可以自動讀取郵件附件、提取資料，再登入ERP系統比對，若發現金額異常，甚至能整理原因並生成報告交由財務確認。謝昀澤說，對企業而言，這些「龍蝦員工」幾乎可以24小時不間斷工作，舉凡具備「全天候、跨系統、高頻率、大數據」特性的企業任務，特別是客服互動、內部行政流程、資料整理與等低風險工作，都可能成為 AI 龍蝦優先上工的領域。

然而，謝昀澤也提醒，龍蝦越聰明，闖禍的本事也越大。近期中國美團APP被發現偷刪用戶手機照片，就是因為應用程式的授權過大所導致，而可能擁有更大授權的代理式AI，甚至已經出現AI為了幫主人買滑鼠，結果擅自刷卡升級整套電競設備；或因為誤判任務，主動刪除老闆的重要郵件。當AI開始能操作系統與付款工具，這些「好心辦傻事」的案例就不再只是笑話，而可能變成企業營運風險。

他指出，目前最新的龍蝦工具仍不夠成熟，任務的失敗率或不穩定性極高。以台灣地區網路訂購各種票証為例，實際操作常卡在「人機驗證機制」（例如辨識圖片或輸入扭曲文字，這些設計原本就是用來防止機器人操作）、登入流程、網頁變動與付款安全等環節，任務流程一長就容易失敗。目前代理式AI的技術仍像「聰明但經驗不足的實習生」，懂任務卻不一定穩定完成，未來若各商業網站開放標準API、工具更成熟，AI才可能真正成為可靠的數位員工。

另，謝昀澤強調，並非所有企業都適合立刻導入代理式AI，企業導入AI代理需要三個良好的基礎環境條件，包括具備生成式AI成熟使用經驗、數據品質與資安治理良好及企業流程具備清楚的SOP。如果企業內部規定朝令夕改、充滿人類的模糊地帶，或是數據庫裡充滿錯誤資訊、木馬程式與病毒流竄，AI 龍蝦不僅無法順利運作，還會高效率地把錯誤放大； 若企業缺乏標準化流程且資訊環境脆弱，強行養蝦恐將演變成一場大型災難。

為避免「龍蝦員工」變成企業的資安破口，謝昀澤提出三項企業必須建立的基本治理原則，首先，建立隔離環境，企業須利用沙盒（Sandbox）技術與虛擬機，將AI代理隔離在特定的工作區域內；同時建立嚴格的API閘道器，徹底防堵駭客的提示詞注入攻擊，並攔截任何企圖將機密送往外部大模型的異常連線。其次，設定行為護欄，「要限權，不碰錢；人要在，防作怪」，AI可以提出建議，但關鍵決策須由人確認。最後，建立緊急斷線機制，須持續監控AI行為，一旦出現異常能立即緊急煞車停止系統。

謝昀澤提醒，從被動的生成式AI、到主動的代理式AI，這場變革的規模可能不亞於網際網路的誕生。根據多家科技研究機構預測，未來5年內企業內部將出現大量代理式AI的數位員工，數量甚至可能超過人類員工；因此，未來企業的問題不再是「要不要養龍蝦」，而是「能否安全有效的駕馭AI數位大軍」。

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