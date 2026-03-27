百萬股民恐失望！中鋼股東會紀念品是「小七50元商品卡」

中鋼今年股東會紀念品為超商50元商品卡。（中鋼提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕千呼萬喚，中鋼（2002）終於公布股東會紀念品，出現與鋼鐵無關的周邊產品，中鋼考量經營環境更迭劇烈，仍有面臨前所未有的壓力，今年紀念品為統一超商50元商品卡。

中鋼指出，去年全球鋼鐵產業受供需失衡影響，經營環境更迭劇烈，中鋼營運績效面臨前所未有的壓力。雖然短期營運承壓，為感謝股東長期的支持與信任，仍規劃特別股配發每股1.4元、普通股配發每股0.15元現金股利，並致贈股東紀念品。中鋼公司期盼與各位股東繼續並肩前行，共同迎接產業復甦的曙光。

請繼續往下閱讀...

中鋼為響應永續發展與數位轉型趨勢，今年與集保結算所合作導入「股東會紀念品電子化（eGift）」服務。凡持股滿1000股、完成電子投票且未交付委託書之股東，即可於今年7月8日至明年6月30日期間，透過行動裝置或個人電腦登入電子投票平臺，線上領取紀念品統一超商50元商品卡。

中鋼補充，盼藉由推動股東會數位服務，提升參與股東會及兌領紀念品便利性，並由衷希望與全體股東攜手打造更永續美好的未來。

持股1000股以上領取股東會紀念品方式

一、完成電子投票且未交付委託書 （115年4月22日~115年5月19日）

可於115年7月8日到116年6月30日登入電子投票平臺線上領取股東會紀念品，免除現場排隊及地點限制的不便。電子投票方式如下:

1.臺灣集中保管結算所之「股東e票通」電子投票平臺【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html】

2.各證券公司的行動交易APP。

二、交付委託書 （115年5月4日~115年5月8日）

於委託書受託代理期間115年5月4日~115年5月8日（例假日除外），憑委託書兌領股東會紀念品，兌領地點詳載於開會通知書。

三、親自出席股東會：115年5月22日股東會當日親自出席股東會領取紀念品。

持股未滿1000股領取股東會紀念品方式

一、完成電子投票且未交付委託書 （115年4月22日~115年5月19日）

於115年7月8日~115年7月10日（上午9:00至下午4:00）攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平臺－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁（擇一皆可）至開會通知書上載明之指定地點領取紀念品。

二、親自出席股東會：115年5月22日股東會當日親自出席股東會領取紀念品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法