新台幣改版進度曝光！200、2000元不退場、5種面額全納入

考量多數國家均發行5種以上面額，央行拍板5種面額全數納入改版。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行睽違24年啟動鈔券改版，引發各界討論，央行特地委外電訪調查民眾現金使用情形。結果顯示，100元與1000元最常使用；200元與2000元等2字頭鈔券雖因流通少、使用不習慣及商家拒收等原因，使用率偏低，但仍具一定需求。考量多數國家均發行5種以上面額，央行拍板5種面額（含2字頭）全數納入改版。

央行下週一將由總裁楊金龍赴立法院進行業務報告，根據報告內容，有關新台幣鈔券改版一事揭露最新進展。

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央行指出，從主要國家（地區）鈔券改版規劃來看，多採全面額鈔券改版，即使部分面額使用率偏低，亦未因此廢止；另考量部分民眾對 2 字頭鈔券仍有需求，以及發行 2 字頭鈔券具成本與環保優勢，央行決定納入改版規劃，並將藉改版契機，利用民眾對新版鈔券之新鮮感並配合政策宣導，推廣2 字頭鈔券，朝5 種面額均衡使用發展。

在改版作業方面，央行指出，完成全民票選主題後，將依序進行圖案設計、製版及原物料採購等程序。其中，圖稿設計須經授權與專家審查，並報請行政院核定；待完成打樣並確認印刷適性後，方可進入製版階段。

此外，新版鈔紙及專利油墨採購屬國際標案，須經招標、審查、評選、決標、送樣、試印及驗收等程序，流程繁複，整體時程預估超過2年。為提高效率，相關採購作業將與設計流程同步推動。

另外，新版鈔券防偽功能升級，將影響既有製程與設備，即使完成試印，量產階段仍可能面臨技術挑戰，須逐步克服。此外，在正式發行前，央行亦將協助ATM及各類自動化設備業者進行調整與升級，由於設備遍布全國，整體作業時間預估約需半年。

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