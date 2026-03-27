4月電價凍漲！經部：中東戰爭3個月內結束 下半年漲價機率低

經濟部次長賴建信（右2）主持電價審議會後記者會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會今（27日）拍板四月電價，因考量中東區域衝突升溫、國際關稅變化所衍生的風險，為穩定民生物價穩定與產業競爭力，經濟部次長賴建信表示，委員會達成共識電價不做調整，維持每度平均電價3.7823元；經濟部也坦言，台電財務韌性較先前好轉，若戰爭三個月內結束，衝擊降低，下半年電價再度漲價的機率低。

經濟部說明，中東衝突帶動國際能源價格上漲，戰事發生後原油價格曾達每桶100美元水準，但美國總統川普又釋出希望與伊朗達成協議消息後，油價快速回落，「價格波動劇烈」，而成本又深受燃料價格影響。

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台電說明，原提報應漲幅度為1.79%、平均應有單價為每度3.8501元。但四月電價凍漲，而中油即將公布四月天然氣電業氣價，賴建信也透露，會適度反映。

對於外界關切台電今年財務衝擊，台電財務副總王韻淳表示，燃料價格波動大，國際機構預測的油價、氣價在目前國際情勢下也都失準，台電會不會虧「現在無法確定」。

台電總經理王耀庭補充，因去年台電稅後盈餘729億元，「有一點底氣」，財務韌性與可承擔能力都比過去好。王耀庭說明，出現鉅額虧損的機率低很多，不會像2022年烏俄戰爭一樣，因此電價審議會將到9月底再決定。

賴建信也回應，「若戰爭三個月內結束，台電虧損不至於擴大，且對台電影響降低，下半年調漲電價的壓力相對較小」，但還是要看長期國際局勢狀況。王耀庭稱，戰爭對能源有兩大變數，「幅度」與「長度」，戰爭何時落幕攸關台電全年是盈還是虧，目前就是在虧盈之間浮動。

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