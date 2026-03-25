美向伊朗提終戰15項計畫 川普：點名「這2人」正在進行談判中

美向伊朗提終戰15項計畫，川普表示，目前正在進行談判。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二表示，美國和伊朗「目前正在進行談判」，並暗示德黑蘭渴望達成和平協議，據官員透露，美國已向伊朗提交了1份15項計劃，旨在結束戰爭，並點名副總統范斯（JD Vance）和國務卿魯比歐（Marco Rubio）參與談判。

儘管伊朗伊斯蘭共和國否認正在與華盛頓進行直接對話，不過，CNBC報導，川普在橢圓形辦公室發表演說時表示，他決定放棄最近下令打擊伊朗能源基礎設施的威脅，「因為我們正在進行談判」。

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當被要求進一步解釋他的立場轉變時，川普說：“他們在和我們對話，而且他們說的話很有道理。”

週二晚些時候，《紐約時報》引述兩位不願透露姓名的官員的話報道稱，美國已向伊朗提交了1份15項計劃，旨在結束戰爭。

根據《泰晤士報》報道，目前尚不清楚這項透過巴基斯坦傳遞的計畫在伊朗官員中傳播的範圍有多廣。該報也指出，目前也不清楚與美國一道對伊朗發動攻擊的以色列是否會支持這項計畫。

1天前，川普告訴記者，美伊之間有「大約15項」共識。他說，阻止伊朗獲得核武是這15項共識中的「第1、第2和第3項」。

週二，川普在橢圓形辦公室表示，多名美國官員參與了談判，他點名提到了副總統范斯（JD Vance）和國務卿魯比歐（Marco Rubio）。

據報導，該計畫包括嚴格限制德黑蘭的核子計畫、並重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

紐約時報（New York Times）引述2位匿名官員指出，這項方案已透過提議出面調停的巴基斯坦轉交給伊朗。

以色列媒體12頻道（Channel 12）報導，美國與伊朗將宣布1個月的停火，並在期間基於這項提案來進行談判。

這項提案要求結束任何在伊朗領土的濃縮鈾活動、並交出濃縮材料。以色列與美國表示，伊朗的濃縮鈾可用來發展核彈。

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