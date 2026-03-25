國票金5月改選是否派董總？財長最新回應出爐

立委關切國票金控經營權之爭。對此，財政部長莊翠雲今答詢表示，國票金5月召開董事會改選董監，公股將按股權實力提名，「不會配合特定民股」。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今邀請財政部進行業務報告，立委關切國票金控經營權之爭。對此，財政部長莊翠雲答詢表示，國票金5月召開董事會改選董監，公股將按股權實力提名，「不會配合特定民股」，如果取得主導權希望回到公司治理。至於公股是否派任董事長及總經理？莊翠雲表示，還沒有確定。

國民黨立委賴士葆質詢表示，國票金5月將召開股東會改選，目前泛公股買到22%以上，違反民營化的潮流，是不是為特定集團護航？莊翠雲強調，不會配合特定民股，公股事業投資本於公司治理，目前一銀、合庫均有派董事，會請公股代表忠實執行職務並盡善良管理人義務，面對國票金5月改選，將按股權實力提名。賴士葆追問，公股是不是會派任董事長及總經理？莊翠雲表示，還沒有確定，5月才開股東會。

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民進黨立委郭國文表示，國票金經營權應該朝公股主導方向，回到公司治理。莊翠雲回應，當然要回到公司治理，這次改選公股會展現實力原則，如果取得主導權將回到公司治理，不會配合特定民股。

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