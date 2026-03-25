勞動部勞退新制條例修訂發布 ４大重點一次看

勞動部修正發布「勞工退休金條例施行細則部分條文」，強化雇主落實法遵

之義務及勞工自願提繳退休金權益，並保障未成年遺屬之請領權益（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今年初預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，經蒐集學者專家意見後，今（25）日正式發布，除了領月退者可在猶豫期內變更為一次退休金、更確立雇主不得拒絕為勞工收取自願提繳退休金（第21條），否則可依法加徵最高1倍的滯納金。勞動部表示，本次修正條文今（25）日發布後，僅有第21條自115年8月1日生效，其餘條文自115年3月27日起生效。

勞動部表示，今日修正發布勞工退休金條例施行細則部分條文，共有4大重點：

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一、確立雇主有收取勞工自願提繳退休金的義務，違反者依「勞工退休金條例」第53條規定加徵滯納金，每逾1日加徵應提繳金額的3%，最高至應提繳金額的1倍。

二、原本請領月退休金的勞工，可在30日的「猶豫期」內，變更為一次退休金。

三、若勞工年幼時因父母離異等因素，在成年後才得知可繼承身故親屬的退休金，卻因超過10年請求時效而無從請領，此次修正將可請求期間改為「自成年之日起算」。

四、擴大勞工的遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」的保障範圍，保障遺屬請領專戶餘額的權益，避免退休金專戶在勞工身故後遭強制執行。

勞動部強調，此次修訂是考量勞退新制是我國勞工老年經濟保障的重要制度之一，為強化雇主落實法遵義務、確保勞工自願提繳勞工退休金時的雇主責任、保障死亡勞工的未成年遺屬及指定請領人請領勞工退休金的權益，及兼顧不諳選擇勞工退休金請領方式勞工的選擇權，因此進行勞工退休金條例施行細則部分條文修正，今（25）日發布後，僅「雇主有收取勞工自願提繳退休金義務」部分，自115年8月1日生效，其餘條文自115年3月27日起生效。

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