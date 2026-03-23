川普透露伊朗之後美國下1個「最大的敵人」不是中國或俄國

川普一方面繼續堅稱美國已經「贏得」伊朗戰爭，另一方面又要求其他國家幫助美國軍隊確保荷姆茲海峽的安全，如今，他又透露將注意力轉向美國下一個「最大的敵人」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在社群媒體Truth Social網站宣稱，繼伊朗之後美國要對付的「最大的敵人」，此言一出，再另大眾擔憂。

川普一方面繼續堅稱美國已經「贏得」伊朗戰爭，另一方面又要求其他國家幫助美國軍隊確保荷姆茲海峽的安全，並結束對伊朗的封鎖。如今，川普又將注意力轉向了美國下一個「最大的敵人」。這個敵人不是古巴，也不是中國或俄羅斯。

請繼續往下閱讀...

79歲的川普周日在Truth Social網站上宣稱：「現在伊朗滅亡了，美國最大的敵人就是激進左翼、極其無能的民主黨！感謝大家關注此事。」

這並非川普第一次因為他認為誰是「敵人」而引起人們的擔憂。早在2024年總統競選期間，川普就告訴福斯新聞，美國面臨的「真正」問題是「內部敵人」。當時的民主黨總統候選人哈里斯譴責這些言論，稱川普連任對國家來說是「巨大的風險」，並稱川普「精神錯亂」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法