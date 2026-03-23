他年收320萬！退休後翻開存摺 徹底被退休金震撼了

他年收320萬！退休後翻開帳戶，發現夫妻倆退休金實領只有25萬日圓，徹底被震撼了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕年收入1600萬日圓（約新台幣320萬）的67歲S先生（化名），退休後本應過著舒適的退休生活，然在看到第1筆退休金時，發現夫妻兩人實際領到的金額只有25萬日圓（約新台幣5萬），雖然被徹底被震撼了，然而過往的奢華生活卻依根深蒂固，因此，僅2年時間，S先生就發現自己難以支付每月的信用卡帳單。

日媒報導，「這個月的提款額超過了我的退休金，我付不起…」曾經在一家電子元件專業貿易公司擔任銷售經理的S先生，看著智慧型手機螢幕上出現的“信用卡消費通知”，不禁愣了一下。

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兩年前退休時，S先生本該開啟令人羨慕的舒適退休生活。然而現在，與他工作時展現出的堅韌形象截然相反，他的指尖微微顫抖，而其罪魁禍首是高收入帶來的「傲慢」和完全缺乏的「理財知識」。

S先生是業界１位聲名顯赫、技藝精湛的銷售員，擔任銷售經理一職，每年的「招待費」高達數百萬日圓，平日在銀座享用晚餐，週末則在高檔高爾夫球場揮桿，大部分開銷都由公司報銷，多年來，無論在個人生活或工作中，「不超出自身承受能力的奢侈享受」已成為常態。

然而，在這光鮮亮麗的背後，他們的家庭財務狀況卻是一團糟。負責家庭財務的妻子說道，「我先生年收入1600萬日圓」，因此,她也過著與丈夫收入相符的生活方式，她擁有一個上流社會的社交圈，與閨蜜們一起觀賞戲劇演出、在豪華飯店享用午餐是家常便飯，即使孩子們經濟獨立後，她仍然繼續為他們提供經濟支持。 S女士自己則認為，“既然收入這麼高，就可以暫時擱置儲蓄和投資”，在忙碌的生活中，資產積累被她完全拋諸腦後。

退休後，事情急轉直下S先生指出，「我工作時賺了那麼多錢，以為退休後每月至少能領到40萬日圓的退休金…」，然而S看到第１筆退休金到手的金額時，簡直震驚了， 「我們夫妻倆加起來實際領到的退休金也只有30萬日圓（約新台幣6萬）左右。而且，真正到手的『存款』只有25萬日圓（約新台幣5萬）左右。真不敢相信連退休金都要繳稅……」他這才意識到，所得稅、居民稅、長期照護保險費都要扣除，最終到手的金額遠低於他的預期。如今，殘酷的現實正在衝擊著他，讓他難以支付每月的信用卡帳單。

由於其根深蒂固的奢侈消費偏好、剩餘的大額抵押貸款以及意想不到的「稅收和保險負擔」，這些都是因他沒有好好規劃人生的後果，如今，殘酷的現實正在衝擊著他，讓他難以支付每月的信用卡帳單。

專家表示，S先生最大的失誤在於他沒有將自己的「賺錢能力」轉化為「保護和增值資產的能力」，如果他在工作期間利用個人儲蓄帳戶（NISA）和其他投資方式來發揮複利的效果，或者如果他和配偶制定了未來的收支計劃，並將家庭預算調整到合適的規模，那麼他的退休金就不僅僅是用來填補生活開支的，而是能夠讓他安享晚年的「黃金資源」。

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