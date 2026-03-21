創造台積電奇蹟！張忠謀的經驗 外媒解密

台積電創辦人張忠謀。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，台積電創辦人張忠謀在2026年的淨資產在50億至70億美元（約新台幣1601億元至2242億元）之間。由於張忠謀並非以公開薪資數據為主的「名人富豪」，因此不同來源的估算略有差異，但不變的是，張忠謀的財富幾乎完全建立在他創建的公司：台積電，以及全球對先進晶片的需求之上。

張忠謀是誰？他為什麼如此重要？

《theissueten.com》報導，張忠謀是台積電創辦人，台積電是全球科技產業晶片製造的關鍵供應商，其「專業晶圓代工」模式，讓其他公司能夠專注於晶片設計，而台積電則專注於大規模製造。

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「代工廠」模式創造了現代科技世界，因為它使晶片設計者無需花費數十億美元建造自己的工廠就能參與競爭。

報導表示，張忠謀的財富來源主要有三方面。首先，來自於其持有的台積電股份。隨著台積電在全球經濟中扮演更重要的戰略角色，其股價上漲，張忠謀的淨資產也隨之增加。即使張忠謀已卸下公司日常營運的職務，長期股權價值仍然創造了龐大的財富。

其次，台積電以高股息著稱，為長期股東創造了穩定的收入來源。即使張忠謀不再領取公開薪資，股息收入仍然可觀。

第三，人工智慧（AI）、資料中心和高效能晶片需求的激增，推動了對台積電先進製造的需求。身為全球領先的晶片製造商，台積電從中受益，進而提升了張忠謀的淨資產。

為什麼網路對張忠謀的資產估值有差異？

《theissueten.com》指出，不同網站對張忠謀淨資產的估計存在差異，原因包括：台積電股價隨市場波動、對其持股比例的假設不盡相同，以及其在台積電以外的私人資產並未完全公開。此外，台積電在台灣和美國都有交易，匯率波動也會影響其財富的估值。

張忠謀的策略

報導強調，張忠謀的策略在於打造一個「賣鏟子」的企業。在每一次科技繁榮中，最大的贏家往往是那些銷售基礎設施的公司。台積電將自身定位為整個產業背後的製造引擎，從智慧型手機、個人電腦、伺服器、AI、汽車晶片等多個領域受益。

此外，張忠謀專注於卓越製造。晶片製造極具挑戰性，需要投入大量資金、高度精確和嚴格的執行力。台積電致力於製造執行、品質、良率、流程改進和客戶信任，這些因素建立了客戶難以輕易取代的可靠性。

張忠謀與台積電還有關係嗎？

報導表示，儘管張忠謀已卸任領導職務，但他對台積電的影響力仍很深也依然是公司核心人物，因為他建立了成功的商業模式、企業文化和全球關係。

接下來還有什麼因素可能影響張忠謀的資產

由於張忠謀的財富與台積電息息相關，可能影響其淨資產的因素包括：台積電的股票表現、影響台灣市場的地緣政治緊張局勢、競爭和技術領導地位，以及全球晶片週期。換句話說，其財富將持續受到影響整個半導體產業的力量所左右。

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